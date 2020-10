von sk

Nach Bayern ins Altmühltal hat eine Wallfahrt Gläubige der Seelsorgeeinheit Bonndorf–Wutach geführt. Begleitet wurde die Fahrt von Pfarrer Fabian Schneider und Elisabeth Graf aus Eichstätt. Dies teilt die Seelsorgeeinheit mit.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Wallfahrt von Ende August auf Anfang Oktober in die Erntedankzeit verschoben werden. Auch hatte man vom ursprünglichen Ziel, dem Schweizer Tessin, Abstand genommen. Wallfahrtsstationen waren stattdessen das Münster in Zwiefalten, die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding, das ehemalige Kloster in Bergen, die Stadt Weissenburg und die Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt. Abschluss der Wallfahrt war die Pfarrkirche in Mundelfingen. Die Gruppe mit 37 Teilnehmern war in der Stadt Beilngries untergebracht.

Besucht wurden auch die Wimsener Höhle, auf einem Fahrgasttrimaran ging es außerdem über den Großen Brombachsee. Die drei Wallfahrtstage waren geprägt von guter Gemeinschaft, Gebet und Gottesdienst sowie zahlreichen Eindrücken von den besuchten Orten. Musikalisch gestaltete Eduard Zimmermann aus Ewattingen die Gottesdienste mit seiner Zauberharfe, Gitarre und Gesang sowie einem kleinen Chor von drei Teilnehmerinnen.