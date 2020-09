von sk

Sämtliche Grundschulen im Land müssen sich an die Vorgaben des Kultusministeriums halten, um das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Beispielsweise sind das Händewaschen beim Betreten der Schulgebäude und das Vermeiden der Durchmischung von Lerngruppen wichtig. Dies gelingt auch bei den Schulanfängern problemlos, ergab eine Umfrage in den Grundschulen in Bonndorf und Wutach.

In Bonndorf gibt es in diesem Schuljahr zwei erste Klassen, jeweils eine in Gündelwangen und eine in Wellendingen. Am Standort Bonndorf kam aufgrund von Lehrermangel keine erste Klasse zusammen, hier gibt es die Vorbereitungsklasse. In den beiden Klassen wurden 59 Mädchen und Jungen eingeschult (Klasse 1b 30 Schüler, Klasse 1c 29 Kinder). Wegen der Coronabestimmungen gab es keine gemeinsame Einschulungsfeier in der Kirche. Die Schüler kamen mit ihren Eltern in die Schule und gingen mit den Lehrern in die Klassenzimmer. Dort fand ein erstes Kennenlernen statt. Pfarrerin Ina Geib und Ruth Baumgartner gingen durch die Klassen und hielten einen kurzen ökumenischen Gottesdienst ab.

Neun Kinder starteten an der Grundschule Wutach. Im Pausenhof gab es eine kleine Einschulungsfeier mit Eltern und Geschwistern. Die neuen Schüler wurden in den beiden bestehenden Familienklassen (Affenklasse und Erdmännchenklasse) aufgenommen. Die Klassen 1 bis 4 werden in Wutach jahrgangsübergreifend unterrichtet. Durch offene Unterrichtsformen findet Lernen im eigenen Tempo statt, so die Schule.