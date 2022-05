von sk

Die Gündelwanger Räuberzunft blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Dies wurde in der Hauptversammlung deutlich. Aktuell zählt die Räuberzunft 42 erwachsene Mitglieder und 18 Räuberkids. Zunftmeisterin Martina Schaller freute sich, dass auch die Ehrenmitglieder Bruno Zehnder und Albert Hofmeier, die Gündelwanger Narrenmutter Sibylle Lossau, der Vorsitzende der Trachtenkapelle Mario Isele und der Narrenrat der Pflumeschlucker Bonndorf Paul Müller gekommen waren, dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.