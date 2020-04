Bonndorf vor 48 Minuten

Die Polizei in Bonndorf sucht immer noch nach den Schmierfinken, die seit Monaten Gebäude besprühen

Bereits 13 Anzeigen liegen der Polizei wegen Schmierereien an Gebäuden, Brief- und Schaltkästen in Bonndorf vor. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.