von Erhard Morath

Verschiedene Begegnungen in den vergangenen Jahren mit Marie-Luise Rubin machten deutlich: Diese Frau hat sich für ein außergewöhnliches Leben entschieden, insbesondere ist ihr Engagement in Laos beispielhaft. Wer aber ist diese Marie-Luise Rubin? Sie ist eine Frau, die in der Schweiz ihr „Heimetli“ schätzt. Viele Jahre arbeitete sie als Hebamme am Kantonsspital Schaffhausen und sich engagiert sie sich aktiv im „Swiss-Laos-Hospital Project“.

Privat entwickelte sich nach Dillendorf zu Oskar Hogg nach beiderseitig widerfahrenem Schicksalsschlag eine liebevolle Freundschaft. Wir wollten mehr erfahren über dieses Engagement und da ein ins Auge gefasstes persönliches Interview an den Auflagen zur Eindämmung der weltweit grassierenden Corona-Pandemie scheiterte, unterhielten wir uns via Skype-Verbindung.

Sachspenden sind in Laos eine wertvolle Unterstützung für die großen Familien mit meist geringem Einkommen. Marie-Luise Rubin sorgt dafür, dass sie vor Ort zielgenau und gerecht verteilt werden. | Bild: Privat

Bei ihrer Pensionierung nach 27 Jahren am Kantonsspital Schaffhausen schrieb die Schaffhauser Wochenzeitung in einem ganzseitigen Interview mit ihr als Hebamme: „Nach 4000 Babys hab ich aufgehört zu zählen!“ Der Weg zur examinierten Hebamme verlief zielgerichtet, vollzog jedoch einige Biegungen und Schleifen. Er begann mit der Ausbildung zur Kinderpflegerin, gefolgt von der zur Krankenschwester.

Erst danach, mit 30, wollte sie die psychischen Belastungen beim Tod liebgewonnener Patienten mit den Glücksgefühlen bei der Geburt neuer Erdenbürger tauschen. Ergo machte sie eine Ausbildung zur Hebamme. Eigentlich war Marie-Louise der Beruf Hebamme bereits in die Wiege gelegt worden. Schon ihre Urgroßmutter sei Dorfhebamme gewesen.

Engagement in Asien seit 1991

Stets aufgeschlossen für Neues, dazu eine gehörige Portion Mut, gepaart mit geistiger und körperlicher Fitness und beseelt anderen Menschen helfen zu wollen, folgte sie 1999 einem Angebot des Schweizer Kinderarztes Beat Richter, der in Kambodscha Fachkräfte für den Aufbau seiner Kinderkliniken suchte. Dies war der Einstieg in ein beispiellos folgendes persönliches Engagement von Marie-Luise in Südostasien. Ihre Motivation war schlicht, schwangeren Frauen zu einem guten Verlauf der Geburten zu verhelfen. Aufenthalte in Sydney (Australien) oder in den Slums von Manila (Philippinen) erfolgten auf eigene Kosten und während ihrer Urlaubstage.

Ihr Engagement für Menschen in Südostasien erweiterte sie durch die Mitarbeit in dem „Mother and Newborn Hospital“ in Vientiane in Laos. 20 Jahre sind seit jenen Tagen zusammengekommen, in denen sie jedes Jahr etwa zwei Mal für drei bis vier Wochen unter der organisatorischen Führung des Vereins „Swiss-Laos Hospital Project“ und dem Geburtshelfer Urs Lauper in Vientiane und in zwei Landspitälern im Norden von Laos tätig war. Dabei ging es ihr grundsätzlich um die Verbesserung der humanitären, medizinischen und finanziellen Bedingungen in Spitälern.

Unterricht und Hygienestandards

Marie-Luise berichtete im Gespräch über den notwendigen und am Ende erfolgreichen Versuch, durch englischen Sprachunterricht eine vernünftige Kommunikation hinzubekommen, allgemeine Hygienestandards einzuführen oder den direkten Hautkontakt der gebärenden Mütter mit dem Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt einzuführen (war in Laos bis dahin traditionell erst nach Stunden üblich).

Die Aus- und Weiterbildung laotischer Hebammen und Ärzte, die Einweisung in die Funktion technischer aus der Schweiz gelieferter Gerätschaften, HIV-Tests und HIV-Präventionsmaßnahmen, die Ausgabe von Geburtensets für eine saubere Abnabelung bei Hausgeburten, ja, die Vielfalt von Aktivitäten, die bis heute Stück für Stück in Laos begleitet beziehungsweise umgesetzt werden, ließe sich nahezu endlos weiter fortführen.

Kindersterblichkeitsrate sinkt

Die Tatsache, dass eine vergleichsweise hohe Kindersterblichkeitsrate bei Neu- und Frühgeburten bei zahlreichen Spitälern inzwischen deutlich gesenkt werden konnte, dies darf unter anderem auch Marie-Luise Rubin als persönlichen Erfolg verbuchen. Ihr Vorhaben, im November 2019 erneut nach Laos zu fliegen, um im Süden in einem in einem kleineren Spital Aufbauarbeit zu leisten, scheiterte leider an dem weltweit wütenden Coronavirus. Da Marie-Luise Rubin aus demselben Grund Dillendorf in allernächster Zeit wegen der „dichten“ Grenze nach Deutschland gleichfalls nicht mehr besuchen kann, häufen sich längere Skype-Kontakte und die Hoffnung auf ein gutes Ende der Krise.

Arbeit geht nicht aus

Über mangelnde Arbeit für ihr Swiss-Laos-Hospital Project braucht sich Marie-Luise Rubin dennoch keine Sorgen machen. Das Sichten und das Sortieren von Sachspenden, administrative Arbeiten, der Versand nach Fernost und die Kontaktpflege gehören zu ihrem Alltag. Fünf Patenkinder, Kinder von laotischen Müttern, denen sie über die Hebamme hinaus, mit Rat und Tat und finanziellen Mitteln über die Runden hilft, wollen weiterhin liebevoll betreut sein.

Ruhe und Frieden, die innere Mitte zu finden, dies gelingt ihr unter anderem durch ihre zweijährige Ausbildung zur diplomierten Yogalehrerin, ausdrücklich zur eigenen Erbauung, wie sie betont. Hier findet sie ein Kraftpotenzial, das trägt und über gelegentliche Hänger des Alltags hinweghilft. Auch weitere sportliche Aktivitäten prägen ihren Wochenalltag. „Gesundheit ist mein größtes Geschenk, denn ohne sie könnte ich meine Mission nicht erfüllen“, betonte Marie-Luise Rubin.

Spenden aus Dillendorf

Dass Marie-Luise auch in Dillendorf mit ihrer Mission angekommen zu sein scheint, wurde beim Adventsmarkt vor zwei Jahren deutlich. Die Vereinsgemeinschaft überreichte ihr den Reinerlös des Marktes und sorgte wenige Wochen später in Laos für helle Freude und Begeisterung. Denn die daraus ermöglichten kleinen Anschaffungen wurden zur großen Wohltat für den sonst kargen Alltag mehrerer laotischer Dorffamilien. Derzeit sehnt sich Marie-Luise Rubin danach, in absehbarer Zeit wieder ihre befreundeten Hebammen und Ärzte, ihre fünf Patenkinder in Laos zu besuchen und in die Arme zu schließen zu können.