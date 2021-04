von Martha Weishaar

Die Neugestaltung des Platzes um die katholische Kirche gleicht einer unendlichen Geschichte. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurden erste Planungen in Angriff genommen. Immer wieder flammte das Thema seither auf, bisher jedoch ergebnislos. Nun nimmt das lange gehegte Projekt konkrete Form an. Im kommenden Jahr soll tatsächlich mit der Umgestaltung begonnen werden.

Die Verkehrssicherheit des Kirchplatzes ist nicht mehr gewährt, zahlreiche Schäden wurden jahrzehntelang nur notdürftig geflickt. | Bild: Martha Weishaar

„Der Platz ist in einem jämmerlichen Zustand“, stellt Pfarrer Fabian Schneider ohne Umschweife fest. Und folgt damit der Feststellung seines Vor-Vorgängers Eugen Fleig. Gleichwohl stellt das Land Baden-Württemberg, welches als Eigentümer der Kirche für den Großteil der Kosten aufkommen muss, die Mittel in diesem Jahr noch nicht zur Verfügung. Die Planung ist inzwischen jedoch konkret. Die Ausschreibungen können erfolgen.

Kosten rund 500.000 Euro

Im Frühjahr 2022 soll tatsächlich mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Diese werden umfangreich sein. Nicht nur Oberfläche und Erscheinungsbild des Platzes, auch das darunter liegende Kanal- und Leitungsnetz müssen erneuert werden. Die Gesamtkosten liegen nach vorläufigen Berechnungen bei 500.000 Euro, wovon Land und Pfarrgemeinde die Kosten dem Anteil der Eigentumsverhältnisse entsprechend aufteilen. Die Kirchengemeinde rechnet mit anteiligen Kosten in Höhe von 130.000 Euro.

Insgesamt sind zwischen Vinzentiusheim und Pfarrhaus sowie rund um die Kirche drei Grundstücke betroffen, die gesamtheitlich überplant, ein stimmiges Gesamtbild erhalten sollen. „Es geht in erster Linie um Verkehrssicherheit und nicht um Dekoration“, macht Pfarrer Schneider im Hinblick auf die zahlreichen massiven Schäden des Platzes deutlich.

Barrierefreiheit

Die Neugestaltung soll den Charakter eines Kirchplatzes hervorheben und weniger als Parkplatz dienen. „Wir möchten einen Begegnungsort schaffen“, erklärt Fabian Schneider, insbesondere im Hinblick auf Anlässe wie Hochzeiten, Weißer Sonntag oder Firmung. Zudem soll der südwestliche Seiteneingang der Kirche barrierefrei werden. „Häufig besuchen Menschen außerhalb von Gottesdiensten die Kirche.

Rollstuhlfahrer oder Senioren an Rollatoren sollen auch dann ungehindert eintreten können, was am besten mit einer automatischen Türöffnung ginge“, führt der Pfarrer weiter aus. An der Längsseite vor dem Eingang zur Sakristei sind auch zwei Behindertenparkplätze vorgesehen, daneben ein weiterer Stellplatz. Auf der dortigen Grünfläche ist die Anpflanzung eines Baumes geplant, nahe des Eingangs sind zwei Bänke vorgesehen.

Weniger Parkplätze

Auf dem Kirchplatz wird es deutlich weniger Parkmöglichkeiten geben, insgesamt sind dort künftig 14 Stellplätze vorgesehen. „Dauerparker werden sich einen anderen Platz suchen müssen, wir möchten die Parkplätze als ‚blaue Zone‘ einrichten“, informiert der Pfarrer dazu. Alternativ sollen die Parkmöglichkeiten beim Paulinerheim genutzt werden. Und auch dieser Parkplatz soll neu angelegt werden, zumal dessen Einfahrt sowie zahlreiche Pflastersteine Schäden aufweisen. Beim Vinzentiushaus lässt man sich überdies die Option für einen etwaigen Garagenbau offen. Das Gebäude steht seit geraumer Zeit zum Verkauf.

Autofreie Zone vor Hauptportal

Das Areal unmittelbar vor dem Hauptportal soll autofreie Zone werden und durch Sitzgelegenheiten sowie Bepflanzung als einladender Aufenthaltsort gestaltet werden. Lediglich die Garage an der Südseite des Pfarrhauses soll noch über diesen Platz angefahren werden. Die Garagen nördlich des Pfarrhauses werden künftig nur noch über die asphaltierte Zufahrt hinter der Kirche anzufahren sein. Zusätzliche Lampen sollen überdies den Kirchplatz sowie den Seiteneingang erhellen.