von Stefan Limberger-Andris

Das geplante 2,1 Hektar große Baugebiet „Mittlishardt IV“ wurde vom Gemeinderat auf den weiteren Verfahrensweg gebracht. Das Ratsgremium sprach sich in der jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Einarbeitung eingegangener Anregungen in den Satzungsentwurf aus. Mehrheitlich gebilligt wurde der Entwurf sowie mehrheitlich beschlossen, die Satzung öffentlich auszulegen. Franziska Dietsche vom Stadtbauamt erläuterte, dass es schwierig gewesen sei, erforderliche Ökopunkte zur Kompensation der geplanten Eingriffe in das Gebiet auf der Gesamtgemarkung zu finden.

Dies sei nun aber vollumfänglich gelungen, bestätigte sie auf Nachfrage. Bürgermeister Marlon Jost setzte in der Sitzung in der Frage der Ökologie auch auf die 2022 anstehende Forsteinrichtungsplanung im Stadtwald Bonndorf, mit der sich Ökopunkte generieren ließen. Im Bebauungsplan Mittlishardt IV seien bereits viele Gesichtspunkte der Ökologie berücksichtigt worden, so Marlon Jost.

Künftige Bauherren in Mittlishardt IV brauchen klare Richtlinien, wie auf den Grundstücken außerhalb des Baufensters agiert werden darf, schnitt Monika Spitz-Valkoun (Grüne) ein weiteres Thema an. Sie habe in den anderen Mittlishardt-Baugebieten manche fragliche bauliche Erweiterungen wahrgenommen. Martha Weishaar (CDU) pflichtete dem insofern bei, als die Verwaltung hier bereits vorbeugend tätig werden und klar kommunizieren müsse, was erlaubt sei. Zudem regte sie an, Mittlishardt über einen Fuß- und Radweg besser an die Innenstadt anzuschließen, um den Straßenverkehr im Bereich des Bildungszentrums zu minimieren.

Das Interesse an den geplanten 26 Bauplätzen in Mittlishardt IV sei groß, bestätigte Franziska Dietsche auf Nachfrage. Die Interessentenliste sei mit 40 Nachfragen, überwiegend von Bonndorfern, bestückt. Reservierungen seien erst nach Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat möglich. Dieser Satzungsbeschluss könne erst nach der Offenlage des Entwurfs (3. Dezember bis 14. Januar 2022) erfolgen. Unklar sei derweil noch das Vergabeverfahren von Bauplätzen, so Franziska Dietsche. In Mittlishardt III kam ein Losverfahren zum Einsatz.