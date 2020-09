von Cornelia Selz

Die Feuerwehrkapelle Wellendingen hat im vergangenen Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Fest gefeiert. Höhepunkt war der Festumzug mit 32 teilnehmenden Musikkapellen. Dabei war es bisher üblich, den Umzugsteilnehmern mit einem kleinen Geschenk zu danken. Der Vorstand um den Vorsitzenden Michael Rombach war sich aber schon früh klar darüber, dass man dies so nicht handhaben möchte und das dafür gedachte Geld lieber dem Bundesverband Kinderhospiz spenden möchte. Die Musikkapellen begrüßten diese Entscheidung. Nach interner Beratung wurde der Betrag von anfänglich 750 Euro auf 1000 Euro aufgestockt.

Vor Kurzem kam nun Per Toussaint, Referent für Kommunikation vom Bundesverband Kinderhospiz, nach Wellendingen zur Scheckübergabe, die wegen der Corona-Krise verschoben worden war. Neben dem Vorsitzenden Michael Rombach waren Kassierer Frank Gampp, Schriftführerin Corinna Dilger, die Beisitzer Patrick und Lars Fechtig sowie Notenwartin Anette Rombach im Probelokal der Feuerwehrkapelle Wellendingen anwesend. Per Toussaint berichtete den Anwesenden über das schwere Los unheilbar erkrankter Kinder, deren Familien schnelle und unkomplizierte Hilfe benötigen. Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr ist das Sorgentelefon „Oskar“ besetzt mit speziell geschulten Personen, die für ihre anspruchsvolle Tätigkeit durch Supervisionen unterstützt werden. Nicht nur betroffene Familien, alle Menschen, die mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen zu tun haben – auch Freundin, Nachbar, Betreuer, Erzieher – können dort anrufen.

„Oskar“ ist auch für Trauernde da. Ehrenamtliche ambulante Hospizmitglieder gehen nach Hause in die Familie. Stationäre Kinderhospize sind Orte, in die die Familie als Ganzes für eine bestimmte Zeit geht und sich von der sehr großen körperlichen psychischen Belastung erholen kann.

Diese Engelsfigur gab es als Dankeschön. | Bild: Cornelia Selz

Per Toussaint überreichte Michael Rombach noch eine Engelsfigur als Dank für die Spende. Der Engel ist zum Wahrzeichen des Bundesverbandes Kinderhospiz geworden. Die Engelsfigur wurde dem Verband vom Vater des verstorbenen Mädchens Angelina als Zeichen des Dankes überlassen.

„Wir sind dabei, vieles auf die Beine zu stellen, was Hilfe bringt, auch juristisch“, sagte Per Toussaint, „aber die Kinderhospizarbeit kann ohne Spenden nicht existieren. Ich möchte das Thema heraustragen und publik machen. Wichtig ist es auch, dass Betroffene nicht ausgegrenzt werden.“ Er händigte jedem Vorstandsmitglied noch eine Informationsmappe aus. Die Verantwortlichen der Feuerwehrkapelle waren sich am Ende sicher, dass ihre Geldspende gut angelegt ist.