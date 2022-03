von Martha Weishaar

Es sieht danach aus, als ob allmählich wieder so etwas wie Normalität in den Bonndorfer Kulturbetrieb einziehen könnte. Vor diesem Hintergrund plant der Folktreff am Samstag, 14. Mai, den ursprünglich für Januar vorgesehenen Kleinkunstwettbewerb „Bonndorfer Löwen“. Da die Corona-Pandemie insbesondere für Künstler mit Einbußen verbunden war, wird der Wettstreit um den städtischen Kleinkunstpreis in etwas anderer Form als bislang organisiert.

Statt eines ausgesuchten Genres, wie bei den drei bisherigen Wettbewerben, kommt das Publikum im Mai in den Genuss fünf völlig unterschiedlicher Kleinkunstrichtungen. Dreierlei Stilvariationen von Musik werden mit Kabarett sowie einem Ensemble aus Zauberkunst und Gedächtnistraining ergänzt.

Todtmoos Vermisste Scarlett: Jetzt soll „XY ungelöst“ bei der Suche helfen Das könnte Sie auch interessieren

Das Publikum als Jury hat sich bewährt und kürt erneut die Gewinner. Folktreff-Vorsitzende Gudrun Deinzer: „Der Fokus ist vor allem auf unser Publikum gerichtet, das von sämtlichen Künstlern aufs höchste gelobt wird. Es ist begeisterungsfähig, hört zu und ist dennoch nicht lobhudelnd. Besser geht es nicht. Dieses Jahr soll es einen bunten Strauß Kultur erleben, einen breit aufgestellten Mix von Künstlern.

Daher werden erstmals ein Löwenkopf für die am meisten beeindruckende sowie ein Löwenherz für die am meisten zu Herzen gehende Vorstellung vergeben.“ Gudrun Deinzer sagt weiter: „Es werden zwei Skulpturen und zwei Mal 1500 Euro Preisgeld verliehen.“ Die Siegertrophäen kommen erneut aus dem Atelier des Holzbildhauers Simon Stiegeler. Die Preisgelder stellt die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen zur Verfügung.

Hochrhein Wenn die Seele schmerzt: Begleiter für psychische Krisen werden ausgebildet Das könnte Sie auch interessieren

Landrat Martin Kistler legte per Losentscheid die Reihenfolge fest, in der die Künstler auf die Bühne dürfen. Bei der Gelegenheit betonte der Landrat, welch hohe Bedeutung der Kultur gerade in diesen Zeiten zukommt. „Sie engagieren sich in unfassbarer Weise“, lobte er die Kulturarbeit, die Gudrun Deinzer mit all den ehrenamtlichen Mitwirkenden im Folktreff leistet. „Der Landkreis unterstützt dies administrativ sowie monetär. Hinter all dem steckt natürlich auch die ideelle Unterstützung. Kultur braucht stabile und verlässliche Partner. Auch der bevorstehende Weg aus der Pandemie heraus wird schwierig sein“, sagte der Landrat.

Theo Binninger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse begründete deren finanzielles Engagement im Sinne des kulturverbundenen Martin Gerbert dahingehend, dass „Kultur in Bonndorf ein großes Pfund ist, sowohl beim Folktreff als auch den Veranstaltungen im Schloss. Es beeindruckt viele, die aus städtischen Verhältnissen aufs Land kommen.“ Lob zollte auch Bürgermeister Marlon Jost den engagierten Mitstreitern des Folktreffs. „Die Stadt könnte all das gar nicht schultern. Sie, aber auch alle anderen Vereine, tragen zur Attraktivität der Stadt Bonndorf bei. Der Folktreff ist mit seiner Strahlkraft weit über die Grenzen Bonndorfs hinweg bekannt.“

Görwihl Kreis richtet in Görwihl ein Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine ein Das könnte Sie auch interessieren

Gudrun Deinzer dankte für die breite Unterstützung, welche die Kleinkunstinitiative seit jeher von Stadt sowie dem Landkreis Waldshut erfährt, sowohl in finanzieller als auch administrativer Hinsicht. „Kultur ist nicht nur Nice To Have, sondern Nahrung für die Seele, Anstoß, Weiterentwicklung und Jungbrunnen für Neues. Sie kann sich finanziell gar nicht selbst tragen, sondern ist auf Förderung angewiesen“, betonte die Folktreff-Vorsitzende.

Dass mit Kultur „kein Blumentopf zu gewinnen“ sei, widerlegte Gudrun Deinzer mit einem floralen Dank an all diejenigen, welche die Kleinkunst in Bonndorf unterstützen. Als neue „Upcoming-Macher“ im Folktreff stellte sie bei dieser Gelegenheit Anna Schwenninger und Jürgen Friedrich vor, die ihrerseits den besonderen Charme und die Nähe zu den Künstlern beim Folktreff lobten. Die Qualität des Folktreffs schätzt auch Ingo Bauer in Personalunion als Stadt- und Kreisrat sowie Mitakteur des Kulturbusses.