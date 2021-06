von Martha Weishaar

Der Folktreff Bonndorf startet am 4. Juli wieder. Kleinkunstveranstaltungen sind vorerst noch mit einem eminenten Zusatzaufwand verbunden, damit sie regelkonform organisiert werden. Allen Widrigkeiten und Eventualitäten zum Trotz stellte Vereinsvorsitzende Gudrun Deinzer bei der Hauptversammlung die Jahresprogramme für 2021 und 2022 vor.

Bonndorf Bald wieder Kulturveranstaltungen möglich: Folktreff Bonndorf blickt mit Zuversicht nach vorn Das könnte Sie auch interessieren

Vier Veranstaltungen sind für das laufende Jahr geplant und am Samstag, 22. Januar wird es wieder einen Wettbewerb um den Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ geben. Darüber hinaus sind für 2022 sieben weitere Kleinkunstveranstaltungen vorgesehen.

Das Programm 2021

Zunächst jedoch werden – nach dreimaligem, pandemiebedingtem Verschieben – am 4. Juli bei „Poetry total“ Fee Brembeck und Sulaiman Masomi auf der Folktreffbühne gastieren. Es folgt das „Duo Luna Tic. Als Claire und Olli präsentieren die Schweizerin Stéfanie Lang und die in Berlin geborenen Judith Bach am 18. September ein Klavierakrobatik-Liederkabarett. Mit Goitse und irischer Musik geht es am 22. Oktober weiter. Das Quintett vereint einige All-Ireland-Champions und sogar einen Weltmeister an der irischen Handtrommel. Fee und ihre Band holen ihr ausgefallenes Konzert am 20. November nach und am 10. Dezember beschließen Onkel Fisch, Adrian Engels und Markus Riedinger, das Jahr mit Action-Kabarett.

Das Programm 2022

Am 12. Februar 2022 gibt Liedermacherin Sarah Straub ihr Debüt auf der Bonndorfer Kleinkunstbühne. Am 19. März folgt mit Clown Peter Shub ein Preisträger des internationalen Monte Carlo Circus Festivals. Löwenpreisträgerin Rosemie Warth präsentiert am 9. April ihre Comedyshow. Am 17. September setzen Cornelia Schirmer und Delio Malär als Musikduo Cocodello das Programm fort, ehe am 15. Oktober Songwriterin Lisa Canny mit ihrer Band ihr abgesagtes Gastspiel in Bonndorf nachholen wird. Oliver Tissot wird am 12. November all das, was er beim Pflumeschluckerabend des 11.11. erfährt, nach- und aufbereiten, ehe das Kleinkunstjahr 2022 am 10. Dezember mit „Fireworks of Rock“ beschlossen wird.