von Juliane Kühnemund und Stefan Limberger-Andris

Die Grünen haben ihren vor fünf Jahren erreichten Spitzenplatz bei der Landtagswahl in Bonndorf bei der Landtagswahl nicht nur gehalten, sondern haben ihn auch noch ausgebaut. Mit 37,54 Prozent der Wählerstimmen haben sie ihr Ergebnis noch um 5,54 Prozent gesteigert und dürfen sich damit als Sieger der Wahl bezeichnen. Die CDU als zweitstärkste Kraft rutschte von 31 Prozent auf 23,15 Prozent ab. Die Wahlbeteiligung lag in Bonndorf bei 58,19 Prozent.

Jubel bei den Grünen, gedämpfte Stimmung bei der CDU: Die Christdemokraten mussten – entsprechend dem Landestrend – auch in Bonndorf kräftig Federn lassen. Mit nur noch 23,15 Prozent der Wählerstimmen dürfte die CDU auf einem historischen Tiefstand angelangt sein. Auch die SPD konnte nicht punkten. Sie hat ebenfalls viele Wählerstimmen verloren und rutschte von 11,5 Prozent auf nun 9,86 Prozent der Stimmen ab. Offenbar hat sowohl Schwarz als auch Rot etliches an Vertrauen verloren, und davon profitierte in Bonndorf die FDP.

Die Liberalen, die bei der Wahl vor fünf Jahren nur noch 7,9 Prozent der Stimmen auf ihrem Konto verbuchten, liegen jetzt mit 12,04 Prozent vergleichsweise gut im Rennen. Die FDP konnte ließ damit auch die AfD hinter sich, die 8,9 Prozent erreichte und damit unter ihrem Wert von vor fünf Jahren (12,3 Prozent) zurückblieb. Alle anderen Parteien blieben unter der Fünf-Prozent-Marke, die Linke schaffte es auf 2,07 Prozent, die Freien Wähler auf 2,64 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag in Bonndorf bei 58,19 Prozent. Von den 4858 Wahlberechtigten hatten 2827 ihre Stimme abgegeben. 2808 Stimmen waren gültig, weitere 19 Stimmen waren ungültig. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten in Bonndorf noch 62,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Der Wahlvorgang und das Auszählen der Stimmen liefen in Bonndorf wie am Schnürchen. Bereits um 18.45 Uhr – eine Dreiviertelstunde nach der Schließung der Wahllokale – lag das Ergebnis vor. Durch Corona-Schnelltests im Vorfeld des Wahlsonntags war seitens der Stadtverwaltung auch Vorsorge für ein möglichst geringes Infektionsrisiko unter den 60 Wahlhelfern, die im Einsatz waren, betrieben worden.

Die Briefwahl 1284 Briefwahlstimmen (2016: 547) wurden gezählt, zwei waren ungültig. Von den Briefwählern profitierten erneut insbesondere die Grünen mit 537 Stimmen (2016: 197) und die CDU mit 329 Stimmen (2016: 154).

Im Rathaus liefen dann am Abend alle Drähte bei Harald Heini, Nikolaus Riesterer und Florian Rogg zusammen. Bürgermeister Michael Scharf kümmerte sich darum, die gedruckten Versionen der Wahlergebnisse aus allen Wahlbezirken für interessierte Besucher bereit zu halten. Diese Besucherzahl hielt sich am Sonntag allerdings stark in Grenzen.