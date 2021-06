von Juliane Kühnemund

Wie steht es um die Finanzen einer Gemeinde? Darüber gibt die Jahresrechnung detailliert Auskunft, die nach Ablauf eines Haushaltsjahres erstellt wird – mit konkreten Zahlen, die gegebenenfalls von den Planzahlen mehr oder weniger stark abweichen. Ungewöhnlich spät präsentierte der Bonndorfer Rechnungsamtleiter Nikolaus Riesterer im Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 und die Verspätung hatte ihren Grund.

Die Umstellung

2019 wurde die Haushaltsplanung von der bisherigen Kameralistik auf die Doppik umgestellt, dazu war es notwendig, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen und diese wiederum musste von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft werden. Laut Nikolaus Riesterer waren kleine Änderungen gefordert worden, insgesamt aber erhielten der Kämmerer und sein Team eine gute Note (2+) für die Arbeit.

Bonndorf Was auf die Stadt Bonndorf durch die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht zukommt Das könnte Sie auch interessieren

Die Aufstellung der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung ist nach den Worten von Bürgermeister Michael Scharf durch das neue Haushaltsrecht aufwendiger geworden. Das sei bereits an der Dicke der Zahlenwerke ersichtlich, ebenso an den Kosten. Pro Jahr würden sich die Mehrkosten dafür auf rund 30.000 Euro summieren. Dafür soll die Doppik, also die Anwendung der doppelten Buchführung in kommunalen Verwaltungen, einen besseren und transparenteren Überblick über die gesamten Finanzen geben. Berücksichtigt werden nämlich auch alle Abschreibungen und Rückstellungen, Vermögenswerte und Schulden werden ebenso dokumentiert.

Die Jahresrechnung 2019

Nach den Worten von Nikolaus Riesterer teilt sich die Jahresrechnung in drei Teilrechnungen auf: Die Ergebnisrechnung, die dem ehemaligen Verwaltungshaushalt entspricht, aber noch Abschreibungen und kalkulatorische Kosten beinhaltet. Die Finanzrechnung, in der laufende Einnahmen, Ausgaben und Investitionen dargestellt werden, sowie der Stand der liquiden Mittel. Und letztlich die Bilanz, die Eigen- und Fremdkapital darstellt und das Vermögen der Stadt.

Verrechnung

Die Ergebnisrechnung sollte normalerweise ausgeglichen sein. Durch die erstmals berücksichtigten Nettoabschreibungen in Höhe von 1,477 Millionen Euro ist das 2019 aber nicht gelungen. Der Verlust konnte durch Gewerbesteuereinnahmen, 7,19 Millionen Euro (rund eine Million Euro mehr als geplant) zwar abgemildert werden. Dennoch blieb unter dem Strich ein Defizit von 443.144 Euro. „Das ist aber kein Problem“, meinte der Kämmerer. In der Umstellungsphase könne der Verlust mit dem Basiskapital verrechnet werden, sodass die kommenden Haushalte nicht belastet werden.

Die Finanzrechnung

Ein erfreuliches Ergebnis weist die Finanzrechnung aus. Trotz kräftiger Investitionen verfügte die Stadt zum Ende des Jahres 2019 noch über liquide Mittel von 3,664 Millionen Euro. Kredite wurden nicht benötigt. „Wir können sehr zufrieden sein“, so Riesterers Kommentar. Zum dritten Rechnungsteil Bilanz hatte der Rechnungsamtsleiter ebenfalls positive Zahlen parat: Das Anlagevermögen bezifferte er mit 80,26 Millionen Euro (davon Infrastrukturvermögen 36,3 Millionen Euro). Das Barvermögen beträgt – wie bereits erwähnt – 3,664 Millionen Euro. Das Eigenkapital beträgt 73 Millionen Euro, das entspricht 85,73 Prozent der Bilanzsumme, die bei 85,17 Millionen Euro liegt. „Das ist super“, freute sich Nikolaus Riesterer.

Bonndorf Gemeinderat segnet Haushaltsplan 2021 ab: Bonndorf investiert in Kindergärten Das könnte Sie auch interessieren

Sein Ausblick auf die folgenden Jahre ließ jedoch etwas gemischte Gefühle aufkommen. Während die Ergebnisrechnung 2020 durch wiederum gute Gewerbesteuereinnahmen und Zuzahlungen durch die Pandemie mit einem Plus von 5,5 Millionen Euro abschließen wird, werde man 2021 wohl lediglich eine schwarze Null schreiben. Bluten müsse die Stadt dann 2022. Durch den Finanzausgleich sei dann mit einem Defizit von 4,2 Millionen Euro zu rechnen. Nichtsdestotrotz stünden aber noch Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung. Es gebe keinen Grund, schwarz zu sehen, meinte der Finanzfachmann der Stadt.

Bonndorf Stadt kommt weiter ohne Kredit aus Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Michael Scharf sah dies genauso und er sah Bonndorf im Vergleich zu anderen Kommunen noch in einer sehr komfortablen finanziellen Situation. 87 Prozent der Städte und Gemeinden im Land werden es trotz Coronahilfen nicht schaffen, den Haushalt 2020 auszugleichen, und da könne Bonndorf immerhin noch aus den Vollen schöpfen.

Lob

Stadtrat Ingo Bauer (CDU) sprach Nikolaus Riesterer und seinem Team und ebenso Florian Rogg ein großes Lob für die gute Vorarbeit bei der Eröffnungsbilanz aus. Ebenso war er überzeugt, dass sich Bonndorf auch in der Zukunft finanziell behaupten könne. Als eine gewaltige Summe bezeichnete er den Wert der Stadt – das Anlagevermögen von rund 80 Millionen Euro. Der Jahresrechnung 2019 wurde geschlossen zugestimmt.