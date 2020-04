von Stefan Limberger-Andris

Palmenweihe an Palmsonntag? Sie wird es nach den Worten von Pfarrer Fabian Schneider in der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach auf jeden Fall geben. Allerdings werde sie wegen der Gefahr durch das Coronavirus auf bisher nicht geübte Weise geschehen. Im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte der katholische Pfarrer, die Messfeier nicht-öffentlich in St. Peter und Paul zu feiern und danach die Palmstecken aus der Ferne zu segnen. Diese Fernsegnung kenne er aus Lourdes.

Fabian Schneider forderte alle, die willens sind, auf, auch in diesem Jahr die Palmen zu binden. Diesmal müssen die Palmstecken allerdings gleich in den eigenen Gärten platziert werden, geweiht werden sie per Fernweihe. Das Palmenbinden hat in der Region Bonndorf Tradition, obgleich der Brauch schwankend ist und rückläufig erscheint. Neun stattliche Palmen waren im vergangenen Jahr von Pfarrer Horst Herz in der Pfarrgemeinde Bonndorf geweiht worden, das Jahr zuvor war es allerdings lediglich ein großes Exemplar gewesen.

Damit jeder Gläubige der Seelsorgeeinheit einen Palmzweig nach Hause bekommt, werde das in der Palmsonntagsmesse in Bonndorf geweihte Grün in Körben in die Pfarrkirchen Ewattingen, Dillendorf, Gündelwangen und Lembach gebracht, ein Teil verbleibe in der Bonndorfer Pfarrkirche, erläutert Fabian Schneider das geplante Vorgehen. Die Gläubigen können dann einzeln in ihrer jeweiligen Pfarrgemeinde die Zweige abholen, so die Idee.

Vorgaben einhalten Für die gläubigen Menschen seien christliche Symbole und Traditionen gerade in schwierigen Zeiten wie diesen besonders wichtig. Man werde allerdings peinlich darauf bedacht sein, auch rund um Ostern und Palmsonntag die behördlichen Vorgaben einzuhalten, versicherte der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Fabian Schneider.

In der Karwoche finden die kirchlichen Feiern zu den gewohnten Zeiten statt – allerdings wieder nicht-öffentlich. Der Gründonnerstag, 9. April, mit Fußwäsche werde ebenso begangen wie die Liturgie am Karfreitag, 10. April, mit der Enthüllung des Kreuzes, bestätigte Pfarrer Fabian Schneider.

Die Menschen dürfen dann zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in die Kirche – maximal zwei Personen sind dort dann gleichzeitig erlaubt – Blumen in bereitgestellte Vasen stecken, ein kurzes Gebet sprechen und Platz machen für das nächste Paar. Dies gelte auch für St. Gallus Ewattingen. Die Blumen werden für den Osterschmuck verwendet. Am Karsamstag, 11. April, sei ein Besuch ebenfalls noch zwischen 9 und 11 Uhr möglich. Die nicht-öffentliche Ostermette, 12. April, schließlich beginne um 6 Uhr. Marco Johner werde für das Osterfeuer vor dem Portal sorgen.

Am Ostersonntag brennen in den Pfarrkirchen St. Peter und Paul sowie in St. Gallus Osterkerzen, Gläubige dürfen daran eigene Kerzen entzünden und nach Hause mitnehmen. Zudem befinden sich in den beiden Kirchen Fläschchen mit Osterwasser, das von den Besuchern mit nach Hause genommen werden darf.