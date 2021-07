von Martha Weishaar

Hin und wieder stößt man noch auf Einrichtungen, die längst vergessen geglaubt waren. Dazu gehören zweifelsohne die alten, gelben Telefonzellen. Auf dem Gelände des Schullandheims Steinabad ist ein solches Relikt aus der Vergangenheit bis auf den heutigen Tag erhalten. Beim Probelauf machte sich allerdings zunächst Enttäuschung breit. Nichts geht mehr!

Das soll sich aber demnächst ändern. Wie Helga König, Inhaberin des Steinabades, auf Nachfrageerklärt, hängt es mit der Umstellung der gesamten Einrichtung auf das Breitbandnetz zusammen, dass die Telefonzelle derzeit nicht betriebsbereit ist. Sie habe das bereits reklamiert und ihr sei baldige Abhilfe versprochen worden.

„Wir brauchen die Telefonzelle. Viele Schüler, die mit ihren Klassenfahrten bei uns sind, dürfen keine Handys mit sich führen. Und die wollen ja auch mal telefonieren. Wir geben auf Wunsch die Anschlussnummer des Apparats heraus, so dass sie sich in der Telefonzelle sogar anrufen lassen können“, sagt Helga König. In der Hoffnung, dass möglichst bald wieder Schulklassen oder andere Gruppen Einzug ins Steinabad halten, nachdem Gruppenaufenthalte über viele Monate hinweg coronabedingt verboten waren.

Das Telefonhäuschen beim Steinabad ist übrigens ein Modell aus den 1970-er Jahren, das die amtliche Bezeichnung TelH78 hat. Zahlen belegen, wie selten öffentliche Münzfernsprecher inzwischen sind.

Zerstörungswut als Problem

Während zu Beginn des Jahrtausends deutschlandweit noch mehr als 100.000 Telefonzellen installiert waren, gab es Anfang 2020 nur noch ein Sechstel davon. Vandalismus ist ein Dauerproblem, auch die Unterhaltungskosten sind nicht unerheblich.

Der erste öffentliche „Fernsprechkiosk“ wurde laut Wikipedia übrigens 1881 in Berlin aufgestellt. Seit 1889 funktionieren öffentliche Telefone als Münzfernsprecher. Bis 1984 konnte man mit 20 Pfennig telefonieren, danach wurde auf 30 Pfennig erhöht. Heute kostet die erste Minute eines Festnetzanrufes 50 Cent.