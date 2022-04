von sk

Die Hauptversammlung des FC Wellendingen im Gasthaus „Insel“ in Wellendingen, an der etwa die Hälfte der 56 Mitglieder teilgenommen hat, ist nach der längeren Zwangspause durch die Corona-Pandemie zu einem geselligen und unterhaltsamen Abend geworden. Durch das Programm der etwas anderen Versammlung führte Vorsitzender Tobias Pfendler, Berichte der vergangenen zwei Jahre gab es von Schriftführer Oliver Maaß, Sportdirektor Sebastian Kromer, Jugendleiter Hermann Giesecke und Kassierer Christoph Blattert. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, sei der Höhepunkt des Vorjahres der 7:6-Sieg des FC Wellendingen gegen den SV Wittlekofen nach der Verlängerung gewesen. Das Lokalderby bei gutem Wetter im Fuchsbergstadion sei außergewöhnlich gut besucht gewesen und endete mit einem gemeinsamen Abschluss der im Gasthaus „Felsenkeller“ mit Musik der Band Most.

Hermann Giesecke berichtete von den Aktivitäten der Jugend in den Reihen des FC Wellendingen. Nachdem diese vor zwei Jahren mit den Stars des SC Freiburg bei einem Bundesligaspiel der Breisgauer in das dortige Stadion einlaufen durfte, sei nun ein weiterer Ausflug in ein bayerisches Stadion geplant, berichtete Giesecke. Außerdem fanden an diesem Abend Wahlen statt. Der bisherige Vorsitzende Tobias Pfendler und der Schriftführer Oliver Maaß stellten ihre Ämter nach langjähriger Dienstzeit zur Verfügung. Anders als in vielen anderen Vereinen, sei es kein Problem gewesen, Nachfolger zu finden, schreibt der Verein in seiner Mitteilung weiter.

Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Neuer Vorsitzender ist Sebastian Wiehl, er bekleidete bislang das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Neuer Vize-Vorsitzender ist Sebastian Kromer (bisher Sportdirektor), Schriftführer Timo Giadone (neu im Vorstand), Kassierer Christoph Blattert (unverändert), Jugendleiter Hermann Giesecke (unverändert) und Platzwart Lukas Rücker (neu im Vorstand). Der Verein freute sich, an diesem Abend auch drei Neumitglieder in seinen Reihen begrüßen zu können.