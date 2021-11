von Stefan Limberger-Andris

Die Bonndorfer Feuerwehr rückt bei einer Alarmierung stets aus. Fehlalarmierungen bleiben dabei naturgemäß nicht aus – sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen. Allein ein Dutzend Einsätze nach Fehlalarmen in heimischen Betrieben verzeichnet die Wehr bislang 2021. Es gilt allerdings immer: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ausgerückt.

Die Feuerwehr Die Gesamtfeuerwehr Bonndorf umfasst die Abteilungen Bonndorf, Gündelwangen, Wellendingen, Boll, Brunnadern, Dillendorf, Ebnet und Wittlekofen. Zudem gibt es die Jugendfeuerwehr, die Ehrenabteilung und den Musikzug Wellendingen. Die Feuerwehr Bonndorf ist mit rund 220 Feuerwehrmännern und -frauen die zweitgrößte Wehr im Landkreis Waldshut.

In den vergangenen Wochen gingen vor allem von einem Bonndorf Betrieb immer wieder Fehlalarmierungen aus, bestätigte Gesamtkommandant Hansjörg Ketterer. Mancher Bonndorfer habe sich gewundert, wenn Feuerwehrfahrzeuge kurze Zeit nach einer Alarmierung ohne Signal auf dem Rückweg ins Feuerwehrgerätehaus waren. Die Feuerwehr rückt bei Alarmierungen immer aus, stellt sich doch meist erst am potenziellen Einsatzort heraus, ob ein realer Einsatz ansteht oder ob es einen Fehlalarm gegeben hat. Solche Fehlalarmierungen in Betrieben können Täuschungsalarme durch Brandmeldeanlagen (BMA) sein, so Ketterer.

Martin Selz, Zugführer der Feuerwehr Bonndorf, vor einer Brandmeldeanlage. In der Hand hält er eine Laufkarte. | Bild: Olaf Thor

Brandmeldeanlagen dienen einer schnellen Gefahrenmeldung, erklärt Hansjörg Ketterer. Die Geräte erkennen ohne menschliche Mithilfe einen sich entwickelnden Brand, weisen gefährdete Personen auf das Feuer hin und können automatisch Hilfe anfordern. Sie informieren im Notfall nicht nur die Feuerwehr, sondern sind auch in der Lage Brandschutztüren zu schließen und Fenster zu öffnen, um den Zugang für die Feuerwehr zu erleichtern und Brandschutz zu betreiben.

Die Feuerwehr kann in einem Brandfall den hinterlegten Schlüssel des Gebäudes, aus dem heraus alarmiert wurde, aus dem Feuerwehrschlüsseldepot entnehmen, um ins Gebäude zu kommen. Zusätzlich bekommt die Feuerwehr auf einem Anzeigentableau eine Information, wo der Brand ausgebrochen ist. Mit Laufkarten wird der kürzeste Weg zu dieser Stelle gezeigt.

Wie bei jedem technischen Gerät könne es auch bei einer BMA zu sogenannten Täuschungsalarmen kommen, erläutert Ketterer: Durch technisches Versagen, falsche Bedienung oder andere Faktoren, wie durch eingedrungenes Regenwasser, Spinnweben, Insekten oder Arbeiten unter diesen Installationen, bei denen rauchähnliche Schwaden aufsteigen. Auch Wasserdampf kann einen Falschalarm auslösen. Bei geplanten Arbeiten kann für deren Dauer der im Raum angebrachte Rauchmelder abgeschaltet oder abgedeckt werden. Auch ein Anruf bei der Feuerwehrleitstelle kann hilfreich sein. Somit könne verhindert werden, dass der Täuschungsalarm die Feuerwehr auf den Plan ruft. Täuschungsalarme in Firmen und Instituten werden von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Ähnlich wie bei einer Brandmeldeanlage verhält es sich in Privatwohnungen, in denen ein Hausrauchmelder einen Alarm auslöst, erläutert Hansjörg Ketterer. Heimrauchmelder haben wie komplexe Brandmeldeanlagen die Aufgabe, Brände frühzeitig zu erkennen und dadurch Schaden abzuwenden. Wenn ein besorgter Anwohner aufgrund des Alarmgeräusches die Feuerwehr alarmiert, könne sich herausstellen, dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht nötig gewesen wäre. Trotzdem sollten Privatpersonen nicht zögern, im Ernstfall über die 112 die Feuerwehr zu alarmieren, betont Ketterer. Diese Einsätze sind kostenfrei. Hansjörg Ketterer: Die Feuerwehr rücke lieber einmal zu viel aus als zu wenig oder zu spät.

Die Träger der Gemeindefeuerwehren können für den Einsatz der Feuerwehr Kostenersatz verlangen vom Betreiber einer privaten Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage ein Fehlalarm ausgelöst wird. So steht es im Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (Paragraph 36 Kostenersatz). Ein Kostenersatz für Feuerwehreinsätze soll allgemein allerdings nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre.

Die Stadt Bonndorf verlangt als Träger der Freiwilligen Feuerwehr nach Auskunft von Hauptamtsleiter Harald Heini bei Feuerwehreinsätzen einen Kostensatz von 23,50 Euro pro Stunde und Feuerwehrmann. Abgerechnet werde nach jeder angefangenen halben Stunde. Fahrzeugeinsätze werden auf der Grundlage einer Verordnung nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, die dies einheitlich für alle Kommunen regelt, abgerechnet. Fehlalarme werden, so Harald Heini, wie normale Einsätze behandelt.

In den vergangenen drei Jahren gab es nach Angaben der Feuerwehr Bonndorf jährlich bis zu zwölf BMA-Fehlalarme in verschiedenen Firmen in Bonndorf. Die Wehr nennt Zahlen – 2017: vier Fehlalarme; 2018: zehn Fehlalarme; 2019: elf Fehlalarme; 2020: vier Fehlalarme; 2021: bislang zwölf Fehlalarme (der überwiegende Teil in einem Unternehmen).

Bei Alarmierungen aus Privatwohnungen heraus ist die Bonndorfer Wehr nach eigenen Angaben häufig dann im Einsatz, wenn vergessenes Essen anbrennt oder wenn ein Schwelbrand durch technischen Defekt entstand. Eine Alarmierung habe sich im privaten Bereich also immer bewährt. Dort gab es keine Fehlalarme im laufenden Jahr.