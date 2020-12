von Stefan Limberger-Andris

Die Stadtverwaltung Bonndorf werde sich, wie bisher auch, streng an Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Verordnung der Landesregierung halten. Dies gelte natürlich auch für die Änderungen, die seit dem 1. Dezember gelten, bestätigte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage. Darüber hinausgehende Maßnahmen können bei einem rechnerischen 7-Tage-Inzidenzwert von über 200 (Neuansteckungen je 100.000 Einwohner; rechnerischer Wert) durch die Ortspolizeibehörde, also die Stadtverwaltung, getroffen werden. Diese potentiell möglichen Verschärfungen geltender landesweiter Regelungen müssten dann allerdings begründbar sein.

Das Rathausgebäude bleibe weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet, erläuterte Harald Heini, vor allem auch der Bürgerservice. Eine telefonische Anmeldung der Besucher sei nicht vorgesehen. Die allgemein geltenden Hygienevorschriften (Mund-Nasen-Bedeckung, Hygienespender, Abstandsregeln) hatten sich in den vergangenen Monaten bewährt. Vor einigen Wochen war vor jeder Eingangstür zu den Stockwerken, wie bereits im Frühjahr, eine Klingel angebracht worden, mit der sich Besucher ankündigen müssen. Diese werden dann von einem Rathausmitarbeiter an der Tür abgeholt. Im Wartebereich der Flure vor den Büros seien Sitzplätze entfernt worden, so Harald Heini. Die Rathausmitarbeiter müssen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen, auch im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz tragen, bestätigte der Hauptamtsleiter.

Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht im öffentlichen Raum gelte in der Gesamtstadt im Wartebereich vor Geschäften ebenso wie in den Geschäften, so Harald Heini. Zudem müsse dieser Schutz bereits auf Parkplätzen angezogen werden. Öffentliche Gebäude wie etwa die Stadthalle dürfen unter Einhaltung der geltenden Hygieneregelungen ausschließlich für den Schulsport und die Gemeinderatssitzungen genutzt werden. Vereinssport und Veranstaltungen seien nicht möglich.