von Stefan Limberger-Andris

Der zweite kommunale Impftag in Bonndorf für über 80-Jährige war zu Wochenbeginn stark nachgefragt. Dies bestätigte auf Anfrage dieser Tageszeitung das Ordnungsamt der Stadt.

Termin Einen kommunalen Impftermin für die Altersgruppe 70 bis 80 Jahre wird es nach Auskunft des Amts am Freitag, 30. April, in der Stadthalle Bonndorf geben. Das Ordnungsamt bestätigte Impfstoff für 400 Menschen, davon 122 aus Bonndorf.

Eine zweite Impfung gegen das Coronavirus war für 648 Berechtigte aus den Kommunen Bonndorf, Stühlingen, Eggingen, Wutach, Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf vorgesehen. Für Personen einer kurzfristig erstellten Notliste waren Restmengen des Impfstoffs vorgesehen.

Rücksicht auf Wartende

Das Ordnungsamt hatte organisatorisch in der Stadthalle nachjustiert. Wartezeiten im Freien trotz geplanter Zeitfenster sollten aufgrund der aktuell niedrigen Außentemperaturen vermieden werden. Im Foyer seien Wartende des ersten Zeitfensters in einen Bereich verwiesen worden, in einen weiteren diejenigen aus dem nachfolgenden Zeitfenster. Dies habe bestens funktioniert, so die Info aus dem Ordnungsamt.

Warteliste

Da einige Erstgeimpfte diesen zweiten Termin nicht wahrnehmen konnten und andernorts versorgt werden, wurde eine Notliste mit maximal elf Personen erstellt, an die Restmengen aus angebrochenen Impfdosen verimpft werden konnten. Aus einem Fläschchen des angebotenen Impfstoffs lassen sich zwölf Spritzen aufziehen. Die Notliste wurde erstellt, damit kein Impfstoff verfällt.