von Martha Weishaar

Die Negativmeldungen über Zugangswege und Anmeldemodalitäten für einen Termin zur Impfung gegen das Coronavirus überschlagen sich derzeit bundesweit. Ganz andere, nämlich ausgesprochen positive Erfahrung, hat diesbezüglich Siggi Duffner aus Boll gemacht. Der 84-Jährige suchte sich Hilfe bei einem Verwandten und konnte binnen eines Tages einen Impftermin vereinbaren.

Siggi Duffner räumt ein, dass er mit der modernen Technik von Computern und Smartphones rein gar nichts am Hut hat. Sein „schräger Neffe“, wie er den Ehemann seiner Lieblingsnichte nennt, ist in seinen Augen derweil ein richtiggehender Computerfreak, hatte auch beruflich viel damit zu tun. „Sein Umgang mit Handys und Computern war bei Besuchen in der Vergangenheit häufig ein Streitthema. Jetzt bin ich froh darüber, dass ich jemanden in der Familie habe, der mir genau mit dieser Kompetenz schnell helfen konnte“, sagt Siggi Duffner und schmunzelt.

Die Motivation

Dass der Mann möglichst schnell geimpft werden möchte, hat seinen Grund. Dreimal wöchentlich ist er für die Dauer von jeweils fünf bis sechs Stunden auf eine Dialysebehandlung in einem Krankenhaus in der Region angewiesen. Acht Personen liegen dabei auf einer Station. Aber nicht immer dieselben acht, die Dialysegruppe umfasst insgesamt 28 Personen. Auch der Mindestabstand von 1,50 Metern werde nicht in allen Fällen eingehalten und gelegentlich spaziere auch schon einmal ein Taxifahrer durch die Station, beschreibt der Senior die Situation.

„Die meisten der Dialysepatienten sind betagt, so wie ich auch. Nun möchte ich so schnell wie möglich geimpft werden, um sowohl mich selbst als auch diese Menschen um mich herum, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, zu schützen“, erklärt er sein Drängen auf eine schnellst mögliche Impfung. Mit seiner Anfrage bei der Klinik, ob man die Dialysegruppe dort impfen könnte, scheiterte Siggi Duffner.

Dank der Unterstützung seines Verwandten hat er nun für 19. Januar einen Impftermin in Singen erhalten. Den Termin für die Zweitimpfung bekam er ebenfalls, und zwar für 12. Februar. Siggi Duffner und auch seine Frau Anita sind erleichtert, seit dieser Termin feststeht. Er rät allen Senioren, die selbst nicht in der Lage sind, über das Internet einen Impftermin zu organisieren, Hilfe zu suchen und sich auf keinen Fall festzulegen, was den Ort der Impfung anbelangt. Man werde automatisch an ein Impfzentrum verwiesen, das in zumutbarer Entfernung liegt.

Der Kontakt Hilfe für über 80-Jährige beim Vereinbaren von Terminen für die Corona-Impfung gibt es bei der Stadtverwaltung Bonndorf, Ansprechpartnerin ist Alexandra Ruf unter der Telefonnummer 07703/93 80 12.

Spontane Hilfe in dieser Angelegenheit bietet übrigens die Stadtverwaltung Bonndorf an. Alle über 80-Jährigen, die niemanden in ihrem Umfeld haben, der sie bei der Buchung eines Impftermins unterstützt, können sich an das Rathaus wenden. Mitarbeiter der Verwaltung sind den Senioren bei der Terminbuchung behilflich. Und wer überdies keine Möglichkeit hat, zum Impfzentrum zu gelangen, dem wird ein Fahrdienst vermittelt. Diesen bietet der CDU-Ortsverband ehrenamtlich an.