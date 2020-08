von Martha Weishaar

Das Minguet Quartett sollte bereits im April die diesjährige Konzertsaison in Schloss Bonndorf eröffnen. Am Donnerstag ist dieses Konzert nun nachgeholt worden – in anderer Besetzung des Quartetts sowie etwas anderer, leicht gekürzter, Programmgestaltung. Denn, die Corona-Krise fordert auch im Kulturbetrieb des Landkreises Waldshut ihren Tribut.

Maximal 35 Personen dürfen sich nach geltenden Regeln im Festsaal des Schlosses Bonndorf aufhalten. Das ist weniger als ein Drittel des Erlaubten in normalen Zeiten. Also führte das Minguet Quartett sein Konzert zweimal hintereinander auf – um 17.30 und um 20 Uhr.

Wie ist das für die Künstler, zweimal hintereinander Konzentration und Virtuosität abzurufen? „Das ist, als ob Sie an einem Tag zweimal einen Marathon laufen, und das nach sechs Stunden Autofahrt“, beschreibt Ulrich Isfort die Anstrengung für die Künstler, nach knapp 90 Minuten Pause das Programm zu wiederholen. „Es wäre einfacher, direkt hintereinander zu spielen“, fügt sein Kollege Tony Nys an. Nach fünf Monaten Zwangspause trat das Ensemble am 10. August erstmals wieder bei den Salzburger Festspielen auf. Gastspiele in Brixen und Kitzbühel folgten, stets vor größerem Publikum als in Bonndorf.

„Genießen Sie diesen exklusiven Rahmen“, riet Kulturamtsleiterin Susanna Heim dem treuen Publikum. Die Situation sei gleichwohl weder für Künstler noch für Veranstalter zufriedenstellend. Beide Seiten machten das Beste daraus. „Es ist ein Geben und Nehmen. Wir spielen momentan häufig zweimal hintereinander. Trotz allem haben wir Freude am Spiel und nehmen diese Doppelbelastung auf uns“, erklärte Cellist Matthias Diener.

Die Musiker seien froh, überhaupt vor Publikum spielen zu können. „Wir wurden im März subito auf Null reduziert. Keine Konzerte bedeuten für uns keine Einnahmen“, schildert er die angespannte Lage von Künstlern. „Wer keine Festanstellung hat, hat mit der Corona-Krise ein existentielles Problem. Künstler haben keine hohen Rücklagen. Wir leben von der Hand in den Mund und haben großes Glück, dass das Konzert auf heute verlegt wurde.“

Das Ensemble befürchtet, dass die Bedingungen für sehr viele Künstler noch geraume Zeit schwierig bleiben. Umso mehr loben sie die Unterstützung seitens der Politik. „Die finanzielle Unterstützung ist sehr gut gelaufen. Künstler in Deutschland sind diesbezüglich privilegiert“, weiß der Belgier Tony Nys. Gleichwohl blicken die Musiker mit Sorgen in die Zukunft. Nicht alle Konzerte können nachgeholt werden und wie künftig die Kulturbudgets ausgestattet werden, lasse sich nicht absehen. „Man weiß nicht, ob es im Jahr 2022 wieder Festivals geben wird“, befürchtet Ulrich Isfort.

Auch das Team um Kulturamtsleiterin Susanna Heim hat beträchtlichen Mehraufwand bei Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen. Abstandsmarkierungen müssen angebracht und zwischen den Konzerten alles desinfiziert werden. Bei Weitem nicht alle geplanten Konzerte könnten in diesem Jahr nachgeholt werden. Die meisten Termine werden auf 2021 verschoben. „Das Minguet Quartett war hartnäckig. Also haben wir den Versuch gewagt, an einem Werktag spätnachmittags und abends zwei Aufführungen anzubieten. Von den Gästen wurde das sehr gut angenommen“, freut sich Susanna Heim.

Hervorragend aufgenommen wurde auch das Konzert selbst. Nicht von ungefähr hat sich das Minguet Quartett bei Gastspielen in den renommiertesten Konzerthäusern der USA, Hongkong, Japan und europäischen Metropolen einen herausragenden Ruf erarbeitet. Mit Heinrich Kaminski gab es in Bonndorf sogar einen Komponisten aus der Heimat zu hören. Das Minguet Quartett ist auf Werke des 1886 in Tiengen geborenen Komponisten gewissermaßen spezialisiert. Das „Streichquartett Opus 131“ zählt zu den ersten Werken des Komponisten und entstand im Jahr 1913. Nach der leicht beschwingten Betonung des eröffnenden Allegro moderato aus Joseph Haydns „Streichquartett Opus Nr. 77“ mutete Kaminski zunächst düster an. Der instrumentale Dialog von Violinen, Viola und Violoncello mündete aber am Ende in helle, ausdrucksstarke Momente.

Größten Raum nahm im Beethovenjahr das „Opus 131 für Streichquartett“ des Großmeisters ein. In nahtlosen Übergängen führte das Quartett durch Adagio, Allegro, Andante und Presto, ehe sich abschließend die ganze Spannung dieser grandiosen Musik nach scheinbar unbekümmerter Verspieltheit in wuchtigen Schlussakkorden auflöste.

Mit einem flämischen Lied dankten die vier Künstler dem begeisterten Publikum seine Zugabenforderung. Die Musiker wie auch die Zuhörer empfanden dieses erste klassische Konzert nach der langen Corona-Zwangspause einfach als wunderbar.