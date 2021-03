von Juliane Kühnemund

Es schimmert etwas Licht für den Einzelhandel in Bonndorf am Ende des Lockdown-Tunnels. Nach wochenlanger coronabedingter Schließung der Geschäfte, dürfen diese – unter bestimmten Bedingungen – wieder ihre Pforten öffnen. „Click & Meet“ lautet der Titel für diese Lockerung der Beschränkungen und die Möglichkeit, wieder Kunden zu empfangen, nutzen in Bonndorf alle Geschäfte.

Ein Stück Normalität

Wie die Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Bonndorf, Susanne Spachholz, informierte, freuen sich die Geschäfte, dass endlich wieder ein Stück Normalität zurückkehrt. „Wir hoffen auf viel Zuspruch und auf die Unterstützung der Bevölkerung“, so Susanne Spachholz. Von einem ganz normalen Shopping-Erlebnis kann allerdings immer noch nicht die Rede sein. Wie die HGV-Vorsitzende weiter erläuterte, funktioniert der Einkauf nur nach telefonischer Terminvereinbarung.

Ein spontaner Einkauf ist nur möglich, wenn gerade nicht viele Kunden im Laden sind. Dabei müssen immer alle Hygienevorschriften eingehalten werden und die Kunden müssen einen zugelassenen Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Rolle spielt auch noch die Sieben-Tages-Inzidenz, die unter 100 liegen muss. Dies ist im Landkreis Waldshut derzeit der Fall. Der Wert lag am Montag bei 72,5. In Bonndorf gibt es zum Stand Montag keine Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, das lässt hoffen. Und hoffnungsfroh sind nun auch die Bonndorfer Geschäftsinhaber, dass von den Einkaufsmöglichkeiten reger Gebrauch gemacht wird, sagt Susanne Spachholz.