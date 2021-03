von Martha Weishaar

Ein Wortgottesdienst war der Auftakt zur Vorbereitung auf die Firmung. 75 Jugendliche der Seelsorgeeinheit Bonndorf–Wutach haben sich dafür angemeldet. Im Zeichen der Corona-Pandemie wird die Vorbereitung vollkommen anders organisiert als sonst üblich. Derzeit ist sogar noch ungewiss, ob überhaupt ein Bischof das Sakrament spenden oder Pfarrer Fabian Schneider von der Diözese damit beauftragt wird.

Die Erstkommunion Auch die Vorbereitung zur Erstkommunion begann am Wochenende mit einer Wortgottesfeier. 26 Kinder werden zur Erstkommunion gehen. Einige Weitere haben aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, damit ein Jahr zu warten. Die Termine für die Feiern sind voraussichtlich am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juli, in Ewattingen sowie an den Sonntagen 18. und 25. Juli in Bonndorf. Wortgottesdienste in der Bonndorfer Pfarrkirche werden zentrales Element der Kommunionvorbereitung sein, die ansonsten von Müttern der Kommunikanten in Kleingruppen übernommen wird.

Voraussichtliche Termine für die Firmung sind Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni. Dass sich zwei Drittel aller eingeladenen Jugendlichen zur Firmvorbereitung angemeldet haben, sei ein erfreuliches Zeichen, sagte Pfarrer Fabian Schneider zur Eröffnung. Kirche sei immer auch eine Lerngemeinschaft. Firmung biete eine Chance, die Beziehung zu Gott zu vertiefen und selbstständig denken zu lernen. „Bringt euch ein, stellt Fragen, seid kritisch“, appellierte Fabian Schneider an die jungen Christen.

Jeder Firmling erhielt eine Firmbox, in der Erinnerungsstücke an die Firmvorbereitung gesammelt werden können. Zu Beginn gab es für jeden eine Flasche Weihwasser. | Bild: Martha Weishaar

Felix Schüle sorgte für eine altersgerechte musikalische Einstimmung. Zum Auftakt der Vorbereitung erhielten die Jugendlichen eine Firmbox, in der sie ihre „Schätze“ aus den Zusammenkünften sammeln können. In einem Filmbeitrag berichteten drei Mädchen und drei Jungen über ihre persönlichen Erfahrungen bei der Firmung vor zwei Jahren. Simeon Götz hat diesen Kurzfilm zusammengestellt, der widerspiegelt, was die Jugendlichen dabei am meisten beeindruckte.

Felix Schüle spielte auf seiner Gitarre beim Eröffnungsgottesdienst der Firmvorbereitung altersgerechte Lieder. | Bild: Martha Weishaar

Kirche habe sich ihnen von einer völlig neuen Seite gezeigt, schildern die Teenager im Hinblick auf Besuche in der Zukunftswerkstatt der Jesuiten in Frankfurt bei Pater Clemens Blattert sowie der Jugendkirche Samuel in Mannheim bei Jugendkirchenreferentin Lisa Stegerer. Verschiedene Ein- und Auswirkungen des Glaubens seien ihnen während der intensiven Auseinandersetzung bewusst geworden. Ein intensives Gespräch mit den jeweiligen Firmpaten hinterließ einen ebenso tiefen Eindruck wie die persönlichen Worte des Bischofs bei der Firmung. Einige bekennen sogar eine gewisse Anspannung und Nervosität vor dem Firmgottesdienst und zeigen damit, dass die Firmung Spuren hinterlassen hat.

Intensiver Zugang zum Glauben

Auch in der diesjährigen Vorbereitung wird Wert darauf gelegt, dass die jungen Christen einen intensiven Zugang zum Glauben erfahren. Organisatorisch gestaltet sich das unter Pandemiebedingungen allerdings nicht einfach. Lediglich in der Bonndorfer Pfarrkirche, die genügend Raum für die 75 Jugendlichen bietet, ist das unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln möglich.

Dort wird demzufolge am 26. März ein Film zum Thema Gottesbeziehungen mit anschließender Podiumsdiskussion stattfinden. Am 23. April folgt eine Wortgottesfeier zum Thema „Jesus – und jetzt…?“, bevor die Jugendlichen den Dialog mit ihren Firmpaten suchen. Am 15. Mai werden im Rahmen eines Aktionstages zum Thema Heiliger Geist Menschen von ihren Glaubenserfahrungen berichten. Geplant ist, dass Lisa Stegerer und Jesuitenpater Clemens Blattert nach Bonndorf kommen, da alle Firmlinge miteinander weder nach Mannheim noch Frankfurt reisen können.

Marco Zolg freut sich auf seine Firmung. | Bild: Martha Weishaar

Der Frage, ob Kirche nur eine Gemeinschaft für „Boomer“ ist, gehen die Jugendlichen gemeinsam in einer Messfeier am Freitag, 11. Juni, nach. Kinder- und Jugendarbeiterin Sophia Malich, Ehrenamtskoordinatorin Claudia Berbig, Daniel Blattert, Felix Schüle und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Marco Johner gestalten gemeinsam mit Pfarrer Fabian Schneider die Vorbereitungstermine.

Die Motivation

So unterschiedlich die Firmlinge sind, so verschieden sind auch deren Beweggründe. Obschon es Tradition sei, meinen Miriam, Ronja und Anna, hätten sie die Entscheidung, sich firmen zu lassen, eigenständig und bewusst getroffen. „Ich bin richtig gespannt, was alles auf mich zukommt“, meint Miriam, deren Bruder ihr von positiven Erfahrungen bei der eigenen Firmvorbereitung erzählte. Anna zeigt sich überzeugt: „Wenn man eine Beziehung zu Gott hat, gehört die Firmung dazu.“ Auch für den 15-jährigen Marco, der im Herbst eine Berufsausbildung beginnt, ist sie selbstverständlich. Weitere acht Jugendliche haben ihre Firmung auf 2023 verschoben, in der Hoffnung, dass bis dahin pandemiebedingte Einschränkungen aufgehoben sind.