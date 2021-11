von sk

Das Thema Wegebau hat breiten Raum in der Hauptversammlung des BLHV (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband), Stadtverband Bonndorf eingenommen. Wie Vorsitzender Friedrich Bündert erläuterte, haben die Landwirte diesbezüglich den Dialog mit dem Bauamt und der Stadtverwaltung gesucht, schreibt der Stadtverband in einer Pressemitteilung. Aufgrund der unsicheren Finanzlage habe man sich zunächst auf einen Kompromiss geeinigt: die Ausbesserung von Schotterwegen in den Bonndorfer Ortsteilen Boll, Dillendorf und Wellendingen.

Angedacht waren dafür Kosten in Höhe von 40.000 Euro, die tatsächlichen Kosten beliefen sich dann aber nur auf etwa 36.000 Euro. „Wir haben ein Signal gesendet, durch die Einsparung von Finanzmitteln 2021“, sagte der Bonndorfer BLHV-Chef. Er fügte an, dass man sich darauf geeinigt habe, die restlichen 160.000 Euro der eigentlich zur Verfügung stehenden jährlichen Summe in den Haushalt 2022 mitzunehmen. Sollten die angedachten Mittel der Stadt in Höhe von 200.000 erneut für den Wegebau im Haushaltsplan stehen, könnte man mit der Summe von dann 360.000 Euro eine große Maßnahme angehen. „Ideen dazu haben wir schon an Bürgermeister Marlon Jost herangetragen“, informierte Friedrich Bündert in der Mitteilung.

Konkret denke man zum einen an den Hardtweg und an den Hinterwiedenweg – ob oberer oder unterer werde noch festgelegt. Auch über das Sanierungsverfahren, das angewendet werden soll, werde noch diskutiert. Um neu hergestellte Wege zu schonen, soll überlegt werden, ob es im Winter nötig ist, alle Wege zu räumen und zu streuen. Auch dieses Thema soll nach den Worten Bünderts noch im Gemeinderat besprochen werden.

Bündert forderte seine Berufskollegen auch dazu auf, bei der Bearbeitung der Felder nicht zu nahe ans Bankett zu fahren. Sollten künftig entsprechende Schäden festgestellt werden, sollen diese über den Zuschuss, den die Stadt auch weiterhin zu Verfügung stellt, sanktioniert werden.

Zum Thema „Rote Gebiete“ konnte nach Informationen des Bonndorfer BLHV-Vorsitzenden – auch mit Hilfe aus Freiburg – ein Teilerfolg erzielt werden. Er mahnte aber an, weiter darauf zu achten, dass die Nitratbelastung im Grundwasser nicht höher wird. Das habe sonst äußerst negative Auswirkungen auf die künftige landwirtschaftliche Arbeit. Zum Thema Hagel-/Hochwasserschutz gab Friedrich Bündert den Hinweis auf die Möglichkeit einer Hagelversicherung.

Bürgermeister Marlon Jost freute sich, dass unter den Anwesenden auch die Stadträte Adrian Morath, Simon Burger und Werner Intlekofer waren. Er nahm dies als Zeichen dafür, dass sichergestellt sei, dass die Landwirtschaft gut im Gemeinderat vertreten ist. Die Landwirtschaft zu sichern, sei ein großes Anliegen der Stadt, ein regelmäßiger Austausch von daher sehr wichtig.

Wilfried Kaiser, Vorsitzender des BLHV-Stadtverbands Stühlingen, erläuterte die neue Studie zur Topografischen Hochwassereinschätzung, die über präventive Möglichkeiten Auskunft geben soll. Sobald diese Studie fertig ist, werde sie öffentlich vorgestellt. Zur Versammlung gekommen war auch Siegfried Maier vom BLHV-Ortsverband Wutach. Er informiert über die enormen Schäden, die in Wutach durch Unwetter und Hagel in diesem Jahr entstanden sind.

Abschließend wurde angeregt, dass Wege, die uneben sind, asphaltiert werden sollten. Außerdem sei das Material der bisher sanierten Wege zu grob und von daher nicht haltbar. Möglichkeiten zur Mithilfe, beispielsweise beim Abkanten der Wege, boten die Vereinsmitglieder gegen einen kleinen Obolus an. Michael Käppeler schlug ein jährliches Treffen der Ortsverbände Wutach, Stühlingen und Bonndorf vor, um sich besser austauschen zu können.