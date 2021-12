von Martha Weishaar

Auf ein außergewöhnlich anstrengendes, aber durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr blickt die Geschäftsführung der Dunkermotoren GmbH zurück. Mit einem Rekordausstoß und rund 250 Millionen Euro Umsatz konnte das Vorkrisenergebnis von 2019 sogar übertroffen werden. Und das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, weltweiter Rohstoff- und Lieferschwierigkeiten sowie exorbitanter Preissteigerungen.

„Das zurückliegende Jahr hat allen Mitarbeitern auf sämtlichen Ebenen eine enorme Leistung abverlangt. Nur dank der Agilität und Flexibilität Aller konnten wir jederzeit auf widrigste Umstände reagieren“, fasst Uwe Lorenz die Herausforderungen im nunmehr zweiten Coronajahr zusammen. „Obwohl der Geschäftsverlauf pandemie- und krisenbedingt keineswegs geplant verlief, haben wir es dank des hervorragenden Dunkergeistes wieder geschafft, die Nase vorn zu haben.“

Dunkermotoren Die Dunkermotoren GmbH ist Spezialist für elektrische Antriebe und Teil des amerikanischen Ametek-Konzerns. Neben dem Stammsitz in Bonndorf mit rund 1000 Mitarbeitern wirken weitere 900 Mitarbeiter an Standorten in Taicang (China), Subotica (Serbien) und Donaueschingen sowie der MAE in Italien und Tschechien mit.

Nach dem von Kurzarbeit und Auftragsmangel geprägten Krisenjahr 2020 füllten sich bereits im ersten Quartal die Auftragsbücher mit interessanten Projekten. Allerdings bestimmten bisher nicht dagewesene Schwierigkeiten der Materialverfügbarkeit das Geschehen. Lieferketten funktionierten nicht in gewohnter Weise, Transporte stockten, Rohstoffe verteuerten sich. All das zusammen führte zu unvorhersehbaren Preisexplosionen. Eine eigens installierte Beschaffungs-Task-Force organisierte die Materialversorgung.

„Ich bin stolz darauf, dass es nie infolge fehlender Teile zu einer Werksschließung kam und unsere Mitarbeiter sich so flexibel zeigten. Je nach Materialverfügbarkeit wurden kurzfristig Produktionslinien gewechselt, an Samstagen gearbeitet oder Überstunden gemacht, um Aufträge zu erfüllen. Das verlangte allen auf sämtlichen Ebenen eine enorme Leistung ab“, lobt Lorenz die gesamte Belegschaft nach diesem „verdammt anstrengenden Jahr“.

Viele Projekte umgesetzt

Infolge exorbitanter Preissteigerungen musste im laufenden Jahr in die Preisbildung eingegriffen und die Teuerung an Kunden weitergegeben werden. Dies stellte vor allem Vertrieb und Materialdisposition vor schwierige Herausforderungen. Erfolgreich verlief die Integration der EGS Automatisierungstechnik Donaueschingen mit 54 Beschäftigten, die seit 1. März Teil der Dunkermotoren GmbH ist. Stolz verweist Lorenz darauf, dass trotz der vielen kurzfristigen, operativen Maßnahmen auf all die von außen einwirkenden Krisen im Unternehmen selbst strategisch vieles bewegt und alle vorgesehenen Projekte umgesetzt werden konnten.

„Wir haben mit der Implementierung neuer Marken, Fortschritten in der Digitalisierung sowie Produktinnovationen die Zukunft klar im Fokus“, sagt der Geschäftsführer. „Die Kundennachfrage ist historisch hoch, die Auftragsbücher sind prallvoll.“ Gleichwohl bereiten dem Geschäftsführer die bereits erwähnten Verwerfungen der internationalen Lieferketten sowie Preissteigerungen große Sorgen. „Ich gehe davon aus, dass auch 2022 ein Jahr voller Unwägbarkeiten und Unplanbarkeiten sein wird“, befürchtet er. Eine bereits für dieses Jahr vorgesehene Erweiterung der Betriebsfläche wird in Angriff genommen, sobald die Witterung dies zulässt. Zusätzliche Büroräume sowie mehr Platz für den Werkzeugbau sollen im Innenhof des hufeisenförmig angelegten Gebäudekomplexes entstehen.

„Überschaubares Infektionsgeschehen“

Glücklich zeigt sich Lorenz darüber, dass dank frühzeitiger Hygienemaßnahmen das Infektionsgeschehen innerhalb des Betriebes überschaubar blieb und man allzeit unter den lokalen Inzidenzwerten lag. Mit Impfaktionen im eigenen Haus will das Unternehmen seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. „Es war eine politische Farce, dass wir erst seit wenigen Wochen den 3G-Status der Mitarbeiter abfragen dürfen“, kritisiert er. „Nur über die Impfung finden wir wieder in die freie Gesellschaft zurück.“

Dass die Mitarbeiter infolge der Pandemie bereits zum zweiten Mal auf die betriebliche Weihnachtsfeier verzichten müssen, bedauert Lorenz. Zumal in diesem Jahr die Feier in Form eines großen Weihnachtsmarktes geplant war, zu welchem auch die Familien aller Beschäftigten sowie alle und Rentner mit Familie eingeladen waren. So übermittelt der Geschäftsführer seinen Weihnachtsgruß erneut in Form einer Videobotschaft an die Kollegen.