von Juliane Kühnemund

Das Durchschnittsalter in der Bevölkerung steigt, damit gewinnt auch das Thema Altenpflege eine immer größere Bedeutung. Die Stadt Bonndorf ist mit dem St. Laurentiusheim und den Einrichtungen für betreutes Wohnen zwar gut aufgestellt, in naher Zukunft stehen aber enorme Investitionen ins Altenpflegeheim an. Bürgermeister Marlon Jost geht von Kosten in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro aus.

Umgesetzt werden müssen die Vorschriften der Landesheimbauverordnung und diese fordert, dass für alle Heimbewohnerinnen und -bewohner ein Einzelzimmer zur Verfügung steht. Um auch Wünschen nach räumlicher Nähe im Individualbereich entsprechen zu können, soll ein möglichst hoher Anteil der Einzelzimmer so gestaltet werden, dass jeweils zwei nebeneinanderliegende Zimmer zu einer Nutzungseinheit zusammen geschlossen und von zwei Personen gemeinsam genutzt werden können. Da solche Vorschriften nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können, wurde die eigentlich festgelegte und bereits abgelaufene Frist verlängert. Bonndorf hat demnach noch Zeit bis 2030, um die nötigen Qualitätsstandards umzusetzen.

„Das Thema sei also noch nicht akut, meinte Marlon Jost im Gespräch mit dieser Zeitung, dennoch seien bereits unterschiedliche Planvarianten für St. Laurentius ausgearbeitet worden, die nun geprüft werden. Insgesamt, so Jost, werden durch die baulichen Veränderungen wohl die Dauerpflegeplätze weniger werden. Man sei aber erst am Anfang der Planung, die noch dadurch erschwert werde, dass Teile des Gebäudekomplexes unter Denkmalschutz stehen.

Was die Finanzierung betrifft, seien ebenfalls noch viele Fragen offen. Getragen wird das Altenpflegeheim vom Spitalfond, im Stiftungsrat waren ursprünglich neben Bonndorf zahlreiche Kommunen der Region vertreten. Bis auf Bonndorf und Wutach haben zwischenzeitlich aber alle anderen Gemeinden signalisiert, aus dem Stiftungsrat des Spitalfonds Bonndorf ausscheiden zu wollen. Die Stiftung sei rechtlich selbständig, könne also auch Kredite für bauliche Maßnahmen aufnehmen, nichtsdestotrotz müsse aber davon ausgegangen werden, dass die im Stiftungsrat verbliebenen Kommunen, also Bonndorf und Wutach, Fehlbeträge über Zuschüsse ausgleichen müssen. Auch hier gelte es noch, eine praktikable Lösung zu finden, sagte der Bonndorfer Rathauschef. Die Altenpflege ist und bleibt für uns aber ein wichtiges Thema“, so Jost abschließend.