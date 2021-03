von Stefan Limberger-Andris

128 Schüler – aus vier 10. Klassen (Mittlere Reife) und einer 9. Klasse (Hauptschulabschluss) – schwenken Anfang März in die schulische Zielgerade ein. Die Schüler im Bildungszentrum Bonndorf (BZB) beginnen mit den Abschlussprüfungen, zunächst mit der Kommunikationsprüfung, im Juni folgen schriftliche.

Fokussiert und konzentriert seien die Abschlussschüler bei der Sache, umreißt Realschulrektor Felix Lehr auf Anfrage dieser Zeitung die vergangenen Wochen, die größtenteils im Homeschooling stattfanden. In der vergangenen Woche wurden die Abschlussklassen in der Stadthalle in den Prüfungsfächern im Präsenzunterricht unterrichtet. In diesen Räumen seien die Vorgaben der Corona-Verordnung umsetzbar gewesen.

Die Orte

Die schriftlichen Prüfungen werden in der Stadthalle Bonndorf abgenommen, die mündlichen finden in der Realschule statt. In den Klassenzimmern können sich problemlos bis zu vier Personen, zwei Prüflinge und zwei Prüfer, aufhalten, erläuterte Felix Lehr.

Die Daten der Kommunikationsprüfung

Nach Angaben von Felix Lehr läutete die Kommunikationsprüfung Englisch die Prüfungsphase am Montag, 1. März, ein. Die Projektprüfung (Klasse 9 der Hauptschule) beginnt am Montag, 24. März (Vorbereitung), die eigentliche Prüfung ist am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. März. Die Wahlpflichtfächer (Realschule) Technik sowie Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) werden praktisch geprüft, ab Montag, 15. März. Französisch wird am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. März, geprüft.

Die Daten der schriftlichen Abschlussarbeiten

Die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten sind im Haupttermin auf Juni festgelegt und beginnen immer um 8 Uhr. Deutsch: Dienstag, 8. Juni, Mathematik: Donnerstag, 10. Juni, und Englisch: Dienstag, 15. Juni. Nachtermine für die schriftlichen Prüfungen sind für Deutsch: Freitag, 25. Juni, Mathematik: Montag, 28. Juni, und Englisch: Dienstag, 29. Juni. Die mündlichen Prüfungen beginnen an der Realschule am 12. Juli und enden am 16. Juli. Die Entlassfeier ist terminiert auf Freitag, 23. Juli, die Zeugnisausgabe auf Mittwoch, 28. Juli.