Die Zahl der Genehmigungen für Neubauwohnungen ist in Baden-Württemberg im ersten Quartal deutlich gestiegen. Zwischen Januar und Ende März wurden 12 686 Wohnungen in neu zu errichtenden Gebäuden zum Bau freigegeben – das ist ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjaherszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Ungeachtet der Corona-Krise zieht der Wohnungsbau im Südwesten damit weiter an. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 43 990 Neubauwohnungen genehmigt worden – und damit mehr als in den Vorjahren. (dpa/lsw)