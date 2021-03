von Gertrud Rittner

Ein Leben in Dankbarkeit macht stark. Das lehren uns oft Menschen aus Ländern, in denen die selbstverständlichen Dinge, wie ein sicheres Dach über dem Kopf und genug zu essen, eben nicht selbstverständlich sind. In Vanuatu, dem Themenland des Weltgebetstags der Frauen (WGT) 2021, ist es so. Dennoch freuen sich die Menschen über das Leben und ihrem begrenzten Reichtum auf den Inseln.

Bonndorf Klimawandel bedroht ein Südseeparadies: Der Weltgebetstag lenkt den Blick auf Vanuatu Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrerin Ina Geib zeigte den Besuchern des Gottesdienstes zum Weltgebetstag Bilder über das wenig bekannte Land. Rita Schüle und Lore Pfendler lasen einen Text zu den Bildern vor. In diesem Jahr konnte keine gemeinsame Vorbereitung auf den Gottesdienst stattfinden. Acht Frauen aus Bonndorf, Ewattingen und Gündelwangen trafen sich einmal zur gemeinsamen Besprechung. Pfarrerin Ina Geib hatte das Programm und den Text im Vorfeld zusammengestellt. Der kleine Chor aus vier Sängerinnen aus Ewattingen hatte alle Lieder einstudiert. Annette Rittner-Fischer begleitete am E-Piano.

Bonndorf Beim Weltgebetstag ermuntern die Frauen, mutig nach neuen Wegen zu suchen Das könnte Sie auch interessieren

Der Text zum Weltgebetstag stammte aus dem Matthäus Evangelium 7,24 bis 27. Es geht darum, auf welchen Boden ein Haus gebaut sein soll. Das Motto zum Weltgebetstag greift die Frage auf: „Worauf bauen wir?“ Jeder Mensch ist dazu aufgerufen, seinen Glauben auf ein starkes Fundament zu setzen.

Bonndorf Danke sagen mit kleinen Broten Das könnte Sie auch interessieren

Ein wichtiger Pfeiler ist die Dankbarkeit für das, was wirklich zählt im Leben. Wann könnte dieser Satz wichtiger sein als heute? Beim Abschied nach dem Gottesdienst bedauerten alle Teilnehmer und auch die Mitwirkenden, dass es keine gemeinsame Vorbereitung gegeben hatte und dass ein gemeinsamer Abschluss in geselliger Runde nicht möglich war. Dennoch gingen alle nach diesem Gottesdienst zufrieden nach Hause.