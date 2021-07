von Martha Weishaar

Vor zehn Jahren, nach seinem Abitur am Wirtschaftsgymnasium, entschied sich Peter Keßler für eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach deren Abschluss stellte sich für ihn die Frage, wie es denn nun weitergehen könnte. Eine längere Reise sollte ihm diesbezüglich Klarheit verschaffen.

Ein duales Studium im Ausbildungsbetrieb klappte nicht, also startete er in einem anderen Industrieunternehmen ein betriebswirtschaftliches Studium. „Doch mir war bald klar, dass ich eigentlich etwas völlig anderes wollte“, blickt der 29-Jährige zurück.

Und er wusste auch, was dieses „andere“ war – nämlich, der Polizeidienst. Klar war ihm auch, dass ein radikaler Berufswechsel mit vollkommen neuer Ausbildung für ihn einen finanziellen Nachteil bedeutete. Doch Geld war nicht das vordringlichste Kriterium. In seinem Entschluss bestärkt haben ihn überdies die positiven Reaktionen seiner Eltern und Freunde auf seine neuen Pläne.

Der Hintergrund Kaum eine Entscheidung machen sich junge Menschen so schwer wie die Wahl ihres Berufes. Mal fehlt es am Vorstellungsvermögen, sich einen Beruf konkret auszumalen, mal schränken lokale Begebenheiten die Auswahl ein. Manche gelangen auch erst über einen Umweg zum Ziel. Wir fragen bei jungen Menschen nach, wie sie ihren Traumberuf entdeckten und was sie daran fasziniert.

Im Juli 2017 begann für Peter Keßler auf diese Weise ein neuer Berufsweg. In neun Monaten Vorausbildung in Lahr wurde er zunächst umfassend mit Grundlagen, beispielsweise rechtlichen sowie einsatztaktischen Aspekten vertraut. Sporttraining hatte dort ebenfalls einen hohen Stellenwert, was dem ambitionierten Fußballer und Skifahrer äußerst gelegen kam. Im Rahmen des Einsatztrainings standen auch Schießübungen an – für Peter Keßler der erste Kontakt mit Schusswaffen. Er hofft, dass er diese nie einsetzen muss.

Bereits im Rahmen seines ersten Praxissemesters bei einem Polizeirevier in der Region fühlte sich der junge Mann in seiner Entscheidung bestätigt. „Kein Tag ist wie der andere. Die Aufgaben sind abwechslungsreich und interessant.

Natürlich wird man hin und wieder mit menschlichen Abgründen konfrontiert, bei denen man sich fragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte, aber auch damit lernt man umzugehen. Und wo das nicht gelingen will, kann man bei psychosozialen Beratern der Polizei Hilfestellung erhalten“, fasst der Polizeikommissar seine bisherigen Eindrücke zusammen.

Vorbereitung auf viele Praxiseinsätze

Sehr viel Theorie, Rechtslehre, aber auch Sport sowie Einsatztraining waren Schwerpunkte der folgenden fünf Semester an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. In deren Verlauf wurden er und seine Kommilitonen auf weitere Praxiseinsätze im Streifendienst sowie bei der Kriminalpolizei vorbereitet.

„Man schnuppert überall rein, bei Bundespolizei, Staatsanwaltschaft oder am Gericht, ebenso im Führungsstab bei der Planung und Leitung von Einsätzen“, beschreibt Peter Keßler seinen weiteren Ausbildungsweg.

„Das Coole am Polizeidienst ist das durchlässige System. Man kann während des ganzen Berufslebens wechseln.“ Aus seinen Worten klingt Begeisterung. „Mir ist schon klar, dass der Polizeidienst auch viel Büroarbeit bedeutet, aber man sitzt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch vor dem Computer, sondern hat immer wieder mit Menschen zu tun. Kommunikation, Menschenkenntnis und Psychologie spielen eine wichtige Rolle im Berufsalltag.“

Eine andere Sicht auf die Dinge

Nichtsdestotrotz hat auch seine vorhergehende Ausbildung etwas Gutes, zeigt ihm in seinem neuen Beruf gelegentlich eine andere Sicht auf die Dinge. Im März schloss Peter Keßler sein Studium erfolgreich mit dem Bachelor of Arts ab.

Am 1. April startete der frisch gebackene Polizeikommissar seine erste Stelle beim Polizeirevier in Überlingen am Bodensee. Somit ist er für die nächsten Jahre dem Polizeipräsidium Ravensburg unterstellt. Peter Keßler sieht es positiv, in einem vollkommen neuen Umfeld erste Berufserfahrungen zu machen.

Dabei hofft er, dass ihm genügend Zeit bleibt, weiterhin die zweite Mannschaft der TuS-Kicker als Co-Trainer zu betreuen und im Skiclub als Skilehrer aktiv zu bleiben. Überlingen ist ja nicht aus der Welt. Und die Regeldienstpläne der Polizei sind sehr langfristig, was das Privatleben gut planbar macht.

