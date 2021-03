von Juliane Kühnemund

Die Sanierungsarbeiten im Bonndorfer Bildungszentrum gehen weiter. In diesem Jahr steht der vierte Bauabschnitt an. Vorgesehen ist, weitere sechs Klassenzimmer mit Nebenräumen auf Vordermann zu bringen, ferner sollen auch die Toilettenanlagen saniert werden. Die neue Gestaltung der Klassenzimmer soll im selben Stil wie bislang erfolgen. Lehrer und Schüler seien zufrieden, teilte Jürgen Friedrich vom Stadtbauamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Bonndorf Ein Novum im Landkreis Waldshut: Die drei Schularten im Bildungszentrum Bonndorf sollen offiziell zum Schulverbund werden Das könnte Sie auch interessieren

In der Sitzung stand auch die Vergabe der einzelnen Arbeiten an. Schreiner-, Decken-, Elektro-, Sanitär- und Malerarbeiten wurden freihändig vergeben, ebenso wie Fliesenarbeiten für Klassenzimmer, Schränke und Tische, Bodenbelag und Heizungstechnik. Zum Zuge kamen heimische Betriebe, die Gesamtkosten der Arbeiten summieren sich auf rund 301.810 Euro. In der kommenden Gemeinderatssitzung in diesem Monat sollen noch Sanitär- und Fliesenarbeiten sowie WC-Trennwände für die Toilettenanlagen vergeben werden. Nach den Worten von Jürgen Friedrich sollen die Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden.

Bonndorf PC-Räume wegen Corona verwaist Das könnte Sie auch interessieren

Der Westflügel des Bildungszentrums (etwa 40 Prozent der Gesamtsanierung) könne in diesem Jahr fertig saniert werden, erklärte Friedrich. Dann folgen demnach der Ostflügel und die naturwissenschaftlichen Räume.