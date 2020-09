von Martha Weishaar

Traumland Amerika – diese Vorstellung gilt nach wie vor für viele Menschen. Vor allem junge Leute zieht es seit jeher in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch Laura Gantert und Christof Heinecke hielten sich – unabhängig voneinander – in den USA auf, als die Corona-Krise im März ihrem ersten fatalen Höhepunkt zusteuerte. Mittlerweile sind beide wieder in die Heimat Bonndorf zurückgekehrt. Unsere Mitarbeiterin Martha Weishaar fragte nach, wie sie die Zeit in Amerika erlebten und wie die Corona-Pandemie ihre Pläne durchkreuzte. Heute: Christof Heinecke.

Christof Heinecke trafen die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit voller Wucht. Er weilte im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) in Amerika. Er hatte unter 1000 Bewerbern das Glück, einer von 75 Auserwählten zu sein, die mit einem Stipendium in Amerika ein Semester studieren und ein halbes Jahr arbeiten dürfen. Im August 2019 flog er nach Minnesota, bis zum 12. März war er dort uneingeschränkt im Glück.

An jenem Tag aber wurde ihm mitgeteilt, dass das Besuchsprogramm der 75 jungen deutschen Repräsentanten abgebrochen wird. Drei Tage später mussten alle den Heimflug antreten. Die Bundesregierung war besorgt um die Gesundheit der jungen Männer und Frauen, die sie nach Amerika entsandt hatte. Am 16. März war Christof Heinecke wieder im Schwarzwald.

„Ich erfuhr es zunächst durch einen Kollegen über WhatsApp. Der meinte ‚die schicken uns heim‘. Das war gnadenlos und tat mir richtig weh. Ich hatte dort doch auch ein Leben, einen geregelten Tagesablauf. Ich hatte mich verliebt, eine wunderbare Gastgeberfamilie, einen Job und klasse Freunde. All das musste ich von heute auf morgen zurücklassen“, schildert der 23-Jährige seine Gefühlslage. Bis zum 22. Juli hätte sein Programm planmäßig gedauert und er hatte noch viele Pläne, was er in dieser Zeit noch alles entdecken wollte, zusammen mit seiner texanischen Freundin.

Zu Hause angekommen, habe er sich so unglücklich und unzufrieden gefühlt, dass er noch nicht einmal seine Freunde treffen wollte. Wer Christof Heinecke kennt, weiß, was das zu bedeuten hat. Dabei hatte er wenigstens noch das Glück, dass seine Gastgeberfamilie ihm sein Auto abkaufte. „Viele andere hatten sich auch ein Auto gekauft und mussten das innerhalb von zwei Tagen verscherbeln. Man kann sich vorstellen, wie da manche draufgelegt haben“, beschreibt Christof Heinecke die Hektik des Aufbruchs der jungen Deutschen. Ein Trost war, dass die Teilnehmer im Nachhinein für etwaige finanzielle Nachteile eine Entschädigung erhielten.

Das Austauschprogramm

Trotz des unerfreulichen Abbruchs seines Aufenthaltes würde Christof Heinecke das Programm jedem empfehlen. „Mein Blick auf die Politik ist seither ganz anders. Es hat mir auch gezeigt, wie gut wir es in Deutschland haben, mit unserem Sozialsystem und dem Gesundheitswesen“, lautet sein Fazit.

Die Auswahlkriterien für die Juniorbotschafter seien allerdings streng, die Konkurrenz groß. Wenn es erstmal geschafft sei, werde man sowohl in Deutschland als auch Amerika sehr gut vorbereitet. „Nach Tests und Einzelgesprächen hatten wir im April 2019 ein einwöchiges Seminar, um Dos und Don‘ts sowie amerikanische Geschichte oder auch Vorurteile kennen zu lernen“, schildert er die Vorbereitung. In Amerika angekommen, folgten weitere drei Tage Einführungskurs in New York. „Wie kauft man ein Auto, wie eröffnet man ein Bankkonto, wo muss man unbedingt mal hin, wo nicht? – Lauter solche Fragen wurden uns eingehend beantwortet. Ich verstehe jetzt die amerikanische Politik, das dortige Wahlsystem und die Gesellschaft jedenfalls besser als zuvor“, fasst Christof Heinecke seine Erfahrungen zusammen.

Bei den gemeinsamen Vorbereitungen bildeten sich freilich Freundschaften. Einer der Freunde besuchte Christof kürzlich im Schwarzwald. Denn der hatte in Amerika ausgiebig von seiner Heimat geschwärmt. „Ich habe dort erst gespürt, welches Glück ich hatte, im Schwarzwald aufgewachsen zu sein. Ich bin ein Wintermensch, brauche Schnee und Berge. Unsere Umgebung bietet ja so viel Schönes.“

Wo immer er hinkam, wurde er herzlich aufgenommen. Christof Heinecke hatte eine wunderbare Zeit in Minnesota. | Bild: Privat

Winter hatte er in seiner amerikanischen Wahlheimat zwar auch. „Da hat es schon mal 30 Grad minus, aber halt leider gar keine Berge oder Hügel.“ St. Cloud, die 70000-Einwohner-Stadt, in der er lebte, studierte und arbeitete, gefiel ihm trotzdem. Zumal seine extrem gastfreundliche Familie ihn überall hin mitnahm, zum Football, zum Campingurlaub, zu Freunden, ins Restaurant. Er sei wie deren zweiter Sohn gewesen, von Anfang an habe man sich hervorragend verstanden.

Er erlebte wunderbare Nachbarschaftspflege, engagierte sich auch sozial, indem er in einem Tierheim jobbte und eine Fußballmannschaft trainierte. Natürlich unternahm er auch Ausflüge, besuchte Kansas, Chicago, Las Vegas oder den Grand Canyon. Den offiziellen Besuch in Washington mitsamt Capitol- und Kongress-Besichtigung nutzte er für einen Trip nach Florida.

Amerika begeisterte ihn in vielerlei Hinsicht, war für ihn wie ein Traum. Auch was die Netzwerke anbelangt, wenn es darum geht, einen Job zu finden, oder wie sich die Menschen gegenseitig helfen. „Ich habe viele tolle Sachen erlebt und bin so glücklich und dankbar für diese Zeit“, sagt er heute. Darin schwingt Vorfreude auf ein Wiedersehen mit seiner Freundin, aber auch seiner Gastgeberfamilie mit, denen er seine schöne Heimat zeigen möchte. Zunächst aber beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Im Oktober fängt für den Finanzwirt ein duales Marketingstudium bei einem Juwelier in Freiburg an.