von Erhard Morath

Im Stadtgarten in Bonndorf bewegt sich etwas. Nachdem der neue Schmidt‘s Markt fertiggestellt und auch offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, tut sich nun auch etwas im davor liegenden Stadtgarten. Wiederholt war im Zuge des Neubaus des Frischemarktes aus Teilen der Bevölkerung auf eine Verbesserung der Grünanlage hingewiesen worden, nachdem die Stadt dem Verkauf eines Geländestreifens zugunsten der Familie Schmidt als Bauherrin zugestimmt hatte.

Bonndorf Schmidts Markt nun offiziell eingeweiht Das könnte Sie auch interessieren

In diesen Tagen sind nun Mitarbeiter des Bauhofs dabei, erste Hingucker zu verwirklichen. Eine Natursteinmauer und dahinter eine Mulde mit der Möglichkeit, Blumen und Stauden einzupflanzen, münden in eine rustikal gepflasterte Hoffläche mit einem großen steinernen Brunnenstock. Man darf gespannt sein und sich darauf freuen, wenn zum ersten Mal die Saat aufgehen wird, die Pflanzen zu wachsen beginnen und das Wasser in den Brunnentrog plätschert. Dann wird sich zeigen, wie die Parkanlage mit ihrem schattenspendenden Baumbestand als Ort der Begegnung angenommen wird.