von Wolfgang Scheu

Die teilnehmenden Kinder haben immer noch vor guter Laune und Tatendrang gestrotzt, als es nach der Kinderolympiade zur Siegerehrung ging. Olaf Thor, Abteilungsleiter der Leichtathleten im TuS Bonndorf, strahlte mit der Sonne um die Wette. Der Auftakt der Veranstaltungen des TuS im Jubiläumsjahr war ein voller Erfolg. Mehr als 70 Kinder im Alter von vier bis neun Jahren – die meisten aus Bonndorf, Lenzkirch und den Ortsteilen – traten an, um sich beim Biathlon, Zonenweitsprung und Hochsprung in der Sandgrube zu messen.

18 Vierer-Teams gingen an den Start, ein Kind jeder Mannschaft sollte unter sechs Jahre sein. Kein Problem war das für Charlotte, Pauline, Laura und Frieda, die mit dem Mannschafts-Namen Glitzer-Regenbogen-Einhorn-Gang antraten. Sie waren die Jüngsten, alle gerade einmal vier Jahre alt. Auf Platz eins kam die Mannschaft Sunshine, Platz zwei ging nach Lenzkirch an Die wilden Vier. Auf Platz drei landete ein Mixed-Team mit jungen Athleten aus Bonndorf und Lenzkirch – Cool Runnings nannten sie sich.

Verlierer gab es bei dieser spielerisch-sportlichen Olympiade keine, schließlich stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund und nicht die Leistung. So durften auch die Knallfrösche, die Turboschnecken aus Bonndorf oder die Fliegenden Pizzen und alle weiteren Gruppen eine Urkunde als Erinnerung an diesen schönen Tag mit den Leichtathleten des TuS Bonndorf im Waldstadion mit nach Hause nehmen.

Stolz war Olaf Thor auf das Team der Helfer aus der Bonndorfer Leichtathletik-Abteilung des TuS. Sein persönliches Fazit zum Tag lautete: „Alles wurde super geplant und durchgeführt, das Wichtigste: Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten eine Menge Spaß.“ Und das sei der beste Weg, die Jugend an den Sport heranzuführen. Nach diesem Erfolg darf man sich nun auf die weiteren TuS-Jubiläumsveranstaltungen freuen.