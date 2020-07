von Juliane Kühnemund

Es dauert nicht mehr lange, dann beginnen nach einem außergewöhnlichen Schulhalbjahr schon die Sommerferien. Obwohl es unter den Corona-Vorschriften nicht einfach ist, ein Kinderferienprogramm auf die Beine zu stellen, hat sich die Stadt Bonndorf dennoch dazu entschlossen, ein Angebot für Kinder auf die Beine zu stellen. Das „etwas andere Kinderferienprogramm“ wird von 10. bis 28. August für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren angeboten. Die Programmpunkte decken viele Bereiche ab – von „tierisch“, über Sport, Natur und basteln bis hin zum Backen.

Kontakt Anja Strittmatter, Stadtverwaltung Bonndorf (Boni), Telefon 07703/93 80 63 (vormittags), E-Mail: boni@bonndorf.de

Ansprechpartnerin in Sachen Kinderferienprogramm ist Anja Strittmatter (Boni) und sie ist überzeugt davon, dass die Kinder ihren Spaß haben werden, auch wenn das Programm in diesem Jahr nicht im üblichen Rahmen ablaufen kann.

Was hat sich geändert?

In diesem Jahr kann – coronabedingt – jedes Kind nur einen Programmpunkt besuchen. Es dürfen auch nur Kinder teilnehmen, die keine Erkältungssymptome haben. Die Kinder müssen selbst zum Treffpunkt gebracht und von dort abgeholt werden, die Treffpunkte sind beim jeweiligen Programmpunkt aufgeführt. Jedes Kind sollte für alle Fälle eine eigene Gesichtsmaske mitbringen, auch Getränke und ein Imbiss für zwischendurch müssen selbst mitgebracht werden. Begrenzt ist auch die Gruppengröße. Mit zwei Ausnahmen können maximal zehn Kinder an einem Angebot teilnehmen. Die Aktivitäten finden vormittags von 9 bis 12.30 Uhr statt. Programmhefte und Anmeldeformulare gibt es im Rathaus (auf einem Tisch im Eingangsbereich) oder im Internet (www.bonndorf.de).

Anmeldungen werden bis 24. Juli entgegen genommen. Die Formulare können in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden oder per E-Mail an boni@bonndorf.de geschickt werden. Haben sich für einen Programmpunkt mehr Kinder angemeldet als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Von Dienstag bis Freitag, 28. bis 31. Juli kann per E-Mail oder Telefon (07703/93 80 63, vormittags) nachgefragt werden, an welchem Angebot die Kinder teilnehmen können.

Zum Programm

Den Organisatoren ist es gelungen, wieder etliche Vereine mit ins Boot zu holen. Tanzen und Basteln gibt es mit dem Trachtenverein, Fahrradtouren mit dem Skiclub. Tischtennisclub, Imkerverein, Schwarzwaldverein, Sportkegler und Landfrauen Wellendingen haben sich ebenfalls spontan bereit erklärt, spannende und informative Angebote zu präsentieren.

Die Sparkasse lädt zu den Sparkassenjugendspielen ein und bietet zudem noch Muffinsbacken an, mit dem Wutachranger ist man den Rittern auf der Spur und auf dem Pferdehof Blattert kann man auf Tuchfühlung mit den Schwarzwälder Pferden gehen. Und dann gibt es noch ein Ganztagsangebot von 9 bis 16 Uhr. Hier kann man sich über Busse informieren und an einer Ausfahrt in den Tatzmaniapark nach Löffingen teilnehmen.