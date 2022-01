von Erhard Morath

Viele helfende Hände sind an der Herstellung eines Pflumeschluckerhäs‘ beteiligt. Im letzten Teil unserer Serie stellen wir Beate Johner, die das Narrenkleid der Pflumeschlucker bemalt, und Michael Goldberg, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, vor

Beate Johner bemalt das Narrenkleid

Die Malermeisterin Beate Johner hat zwar in ihrem vom Vater übernommenen Geschäft alle Hände voll zu tun, trotzdem nimmt sie sich die erforderliche Zeit, um die Bemalung der Narrenkleider zu übernehmen. „Vom Mischen der Farben bis zum fertigen Hansele gehen gut 20 Stunden drauf“, erzählt sie. Mit 14 Jahren habe sie in der Werkstatt ihres Vaters Siegfried ihre ersten zaghaften Gehversuche als Häsmalerin unternommen. Mit der Übernahme des elterlichen Geschäfts vor 20 Jahren ging auch der Wunsch der Narrenzunft einher, auch in die Fußstapfen ihres Vaters als verantwortliche Häsmalerin zu treten.

Bemalt wird das Pflumeschluckerhäs von Beate Johner. Auf der Rückseite der Jacke prangt der Bonndorfer Löwe, auf der Rückseite der Hose sind der „Käppelegeist“ und der „Schloßnarr“ zu sehen. | Bild: Morath

Wie muss man sich das Bemalen des Häses vorstellen? Zuallererst „paust“ sie die Umrisse der verschiedenen Motive auf den Stoff der vor ihr liegenden Jacke und Hose. Dazu bedient sie sich einer eigens dafür hergestellten, gelochten Schablone. Auf diese streut und verreibt sie feinen Aschestaub, der ihr nach dem Entfernen der Schablone die Umrisse der Figuren und Dekors aufzeigt. Auf die Vorderseite der Jacke gehört ein Schwarzwälder Trachtenpaar, auf die Rückseite der Bonndorfer Löwe, welcher in seinen Pranken ein närrisches Wappenschild hält.

Die Hosenbeine von vorne betrachtet zieren zwei „Stallackerkatzen“, links unter einer Mondsichel, rechts unter einem Stern kauernd. Auf der Rückseite der Hose kommen zwei sagenumwobenen Figuren zum Vorschein, der „Käppelegeist“ und der „Schloßnarr“. Ehe sie mit der Bemalung beginnt, mischt sie Grundfarben entsprechend einer allezeit präsenten Urvorlage.

Dabei fügt sie den Acrylfarben Wasser und Leinöl zu und gelangt schließlich zu den elf erforderlichen unterschiedlichen Farbnuancen. Beate Johner ist sehr froh, dass sie Sasa Spieß zur Mitarbeit gewinnen konnte. Nur dadurch sei es möglich, die Bemalung der Jahr für Jahr neu bestellten Häser im Sinne der Zunft termingerecht fertigzustellen. Derzeit warten fünf Jacken und Hosen darauf, bemalt zu werden. Entsprechend der Kleidergrößen, vom Kinderhansel bis zur größten Erwachsenengröße, passt sie die Kunstwerke jeweils an und hat mehrere Schablonensätze zur Hand.

Neben dieser Arbeit laufen auch Reparaturwünsche bei ihr auf. Wer sich mit ihr unterhält, spürt, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft sie diese Arbeit angeht und verrichtet. Aus der Fortführung des väterlichen Erbes schöpft sie jene Motivation, die nötig ist, jedes Häs der Urvorlage entsprechend zu bemalen. Der individuellen Pinselführung geschuldet, ist jedes Häs schlussendlich nahezu gleich und doch ein Unikat für die Person, die sich damit ins närrische Geschehen der fünften Jahreszeit stürzt.

Michael Goldberg

Michael Goldberg fungiert als Anfang und Ende einer kompletten Neubestellung, auch einer Reparatur, einer Bestellung von Schirmen, Hanseletüchern, Miniaturmasken, Ohrringen und mehr. Dazu liefert auch er Beratung zum richtigen Schuhwerk und dem richtigen Schritt, dem Benimm des Narren und dem Umgang mit Zuschauern oder anderen Hästrägern – stets ehrenamtlich natürlich und als Mitglied des Narrenrates.

Bei Michael Goldberg laufen alle Fäden zusammen. Ihm darf das Prädikat „besonders wertvoll“ zugesprochen werden. | Bild: Erhard Morath

Ohne sein Zutun käme die Maske ohne Kopfbedeckung (das heißt, ohne Mütze und ohne „Schlauch“) zum Auftritt, deshalb befestigt er Letztere an der Lindenholzmaske. Natürlich empfiehlt er, sich als Zunftmitglied einzuschreiben, wohl wissend, dass aus längst vergangenen Zeiten Hästräger nicht automatisch auch Mitgliedsbeiträge entrichteten. Sein Engagement ist für die Zunft in vielen Bereichen – auch außerhalb der närrischen Zeit – von sehr hohem Nutzen. Goldberg-Prädikat: besonders wertvoll!

Auch sie sind am Pflumeschlucker-Häs beteiligt

Rita Schüle häkelt die närrischen Bommelmützen

Ilka Podeswa schneidert das Gewand, ihr Ehemann Bernhard Podeswa stellt das Geschell her

Holzbildhauer Simon Stiegeler schnitzt die Maske für die Bonndorfer Fasnachtsfigur Pflumeschlucker. Seine Frau Lillian bemalt sie