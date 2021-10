Bonndorf vor 2 Stunden

Der lange Samstag des Handels- und Gewerbevereins lockt zahlreiche Besucher in die Stadt

Aus dem Herbstsonntag wurde pandemiebedingt in diesem Jahr ein langer Samstag, an dem die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet hatten. Die neue Idee des Handels- und Gewerbevereins ging voll auf und kam gut bei den Besuchern an. Zudem wurden aus 25 Einsendungen die besten geschnitzten Runkele gekürt.