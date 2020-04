von Martha Weishaar

Das Leiden und Sterben Christi ist zentrale Botschaft des Karfreitags. Mancherorts erinnern Kreuzwege an die Passionsgeschichte. So auch der Kreuzweg, der von der Dietfurtbrücke an der Wutach auf die Reiselfinger Höhe führt. Kaum länger als einen Kilometer, lässt diese Wegstrecke im besten Sinne nachempfinden, wie man aus finsterer Schlucht unter Mühen zu heller Weite gelangt.

Obschon der Kreuzweg „enne“ der Wutach liegt, also auf Löffinger Gemarkung, hat gerade er für viele Bonndorfer einen besonderen Stellenwert. Eine Bonndorfer Männergruppe investierte vor Jahrzehnten eine beachtliche Summe und vor allem viel Arbeit in die Erneuerung der Stationen. Den hölzernen Bildtafeln, die an Bäumen angebracht waren, hatte der Zahn der Zeit reichlich zugesetzt. Neue Tafeln an stabilen Holzkonstruktionen wurden mit Beton- und Stahlbefestigungen fest im Boden verankert. Vor 30 Jahren wurde der neu errichtete Kreuzweg geweiht. Nochmals renoviert wurde er vor 16 Jahren, indem alle Einzelteile neu gestrichen wurden. Die Stationsbilder, die einst Helmut Geng auf Holz gemalt hatte, wurden von Diethelm Hien mit wetterfesten Acrylfarben auf Titanzink übertragen, sodass sie dem Verwitterungsprozess deutlich länger standhalten. In diesem Zustand präsentieren sich die 15 Bilder heute noch dem Betrachter.

Eine anschauliche Möglichkeit für eine Kreuzwegandacht bietet sich auch auf dem Bonndorfer Friedhof, wo rechts neben dem Haupteingang 14 Stationen zum Gebet einladen. Auch in Ewattingen gibt es einen Kreuzweg nahe der Wolfgangkapelle. Der frühere Standort jener 14 Stationen war beim Gewann Schuler „Auf Eck“. | Bild: Martha Weishaar

Dass die Bonndorfer Männergruppe einen solchen Aufwand betrieben hat, ist auf eine besondere Begebenheit zurückzuführen. Beim Bau der Fuchsberghütte im Jahr 1975 versprachen sich Hubert Bernhart aus Wellendingen und Hubert Isele aus Wittlekofen, zum Dank für den unfallfreien Verlauf der Baumaßnahmen, eine Wallfahrt zum Witterschneekreuz nach Löffingen zu unternehmen. Bei der Einweihungsfeier plauderten die beiden Männer ihr Ansinnen aus. Nachdem ihr Vorhaben zunächst nicht ernst genommen worden war, erklärten ein paar Mitfeiernde spontan, sich ihnen anzuschließen. Mit Karl Egi aus Wellendingen, Gebhard Nägele aus Wittlekofen sowie Anton Frey und Elmar Reichert stand die Pilgergruppe fest. Harald Weishaar versprach den Wallfahrern, für den Rückweg zu sorgen. Hubert Isele pochte auf die Einhaltung des Versprechens.

Der Kreuzweg 1988 fassten sechs Wallfahrer den Entschluss, den Kreuzweg zu erneuern. Heinrich Albert erstellte ein Modell nach einem Entwurf von Wolfram Spieß. In seiner Werkstatt wurden die Stationen unter Mithilfe der Pilgerkameraden gebaut. Friedrich Metzler deckte die Stationen mit Schindeln. Hartmut Tscholl stellte kostenlos Holz zur Verfügung. Nach 300 Arbeitsstunden waren die 15 Bildstöcke fertig. Am 1. Mai jenes Jahres gelobten Heinrich Albert, Hubert Isele, Hubert Bernhart, Gebhard Nägele, Alfons Duttliner, Hubert Blattert, Berthold Schwenninger, Karl Egi, Harald Weishaar, Elmar Reichert und Helmut Geng, dass ihre Wallfahrt dauernden Bestand haben soll und sie sich für den Erhalt des Kreuzwegs verpflichten.

Am Palmsonntag 1976 machte sich die Gruppe zum ersten Mal auf den Weg. Beim ehemaligen Gasthaus „Adler“ in der Lindenstraße starteten die Sechs um 5.30 Uhr. Elmar Reichert führte von Anbeginn akribisch Buch über die Wallfahrten und erhielt der Nachwelt mit seinen Aufzeichnungen interessante Hintergründe und Begebenheiten. So erinnerten die Männer daran, dass in ihrer Kindheit eine Fußwallfahrt nach Löffingen zum festen Jahresablauf gehörte. Und zwar hin und zurück. Gebhard Nägele indes war auf anderen Wegen nach Bonndorf zurück gelangt – mit dem Zug über Neustadt.

Fünf Rosenkränze lang dauert die Fußwallfahrt zur Schneekreuzkapelle. Doch die Männer lassen es sich unterwegs auch gutgehen. So kehren sie traditionell um 8 Uhr in Löffingen zum Frühstück in die „Linde“ ein. Um 9 Uhr wird der Gottesdienst besucht, ehe man sich anschließend, den letzten der fünf Rosenkränze betend, auf das letzte Stück Weg zum Witterschneekreuz macht. Auf dem Rückweg nahm man viele Jahre lang im „Pilgerhof“ den Frühschoppen ein. Das Gasthaus gibt es mittlerweile nicht mehr. In der „Linde“ wird alsdann gemeinsam zu Mittag gegessen.

Der Rückweg gestaltete sich den Aufzeichnungen des Chronisten zufolge häufig auf Umwegen. Kaum ein Gasthaus am Weg wurde ausgelassen, gerne auch mal ein Umweg über den „Frieden“ in Münchingen gemacht oder die Wellendinger und Wittlekofer bis in ihre Heimatdörfer begleitet – warteten doch auch dort freundliche Wirte auf Gäste.

Von den Begründern dieser Wallfahrt lebt heute nur noch Hubert Isele aus Wittlekofen, inzwischen 97 Jahre alt. Und der ließ es sich bisher nie nehmen, der – inzwischen verjüngten – Pilgerschar wenigstens im Gasthaus Gesellschaft zu leisten. „Dienstältester“ Pilger der jetzigen Gruppierung ist Hubert Blattert aus Wellendingen. 1990 war er erstmals mit von der Partie, begleitet von seinem Sohn Clemens. „Vater, do genn mir mit“, habe dieser sofort gesagt, als man ihn eingeladen habe. Bis auf 15 Männer wuchs die Pilgergruppe zeitweilig an. Männer aus Ewattingen, Münchingen, Wangen, Bettmaringen oder Gündelwangen schlossen sich an. Beim „Zehnjährigen“ durften seinerzeit sogar die Frauen der Pilger nach Löffingen kommen, hielt der Chronist fest.

Anlässlich der Einweihung der neuen Kreuzwegstationen im Jahr 1990 erfuhr er von einem zufällig des Wegs Kommenden sogar den Auslöser für die einstige Errichtung des Kreuzweges. Der Unbekannte habe von seinem 1857 geborenen Großvater überliefert bekommen, dass in den 1870er Jahren Hagel die Reiselfinger Ernte weitestgehend vernichtet hatte. Als Sühnemaßnahme sei der Kreuzweg errichtet worden. Danach habe es nicht mehr gehagelt. In den Jahren nach 1910 sei der Kreuzweg erstmals restauriert worden. Nach der Einführung von Hagelversicherungen sei das Interesse am Kreuzweg allerdings erloschen, die Stationen verwitterten zusehends. Bis die Bonndorfer Pilgergruppe sich ihrer annahm. Vom Termin am Palmsonntag wich die Pilgergruppe bereits im dritten Jahr ab. Seit vielen Jahren lädt die katholische Pfarrgemeinde Bonndorf jedoch am Palmsonntag zum Gebet an diesem Kreuzweg ein. Dieses Jahr fiel das aus. So wie auch derzeit niemand zu sagen vermag, wann die nächste Wallfahrt nach Löffingen stattfinden wird.