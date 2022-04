von Stefan Limberger-Andris

Von einem Boom der Hühnerhaltung in Privatgärten, möglicherweise befeuert durch die Corona-Pandemie, spricht Anton Metzler aus Grafenhausen. Doch mit dem Kauf einiger Tierexemplare sei es allein nicht getan, erklärt der Kleintierzüchter und Zuchtwart in spe des Kleintierzuchtvereins C 512 Bonndorf im Gespräch mit dieser Zeitung. Es gebe einiges zu beachten, wolle man Tiere artgerecht halten. Nicht zuletzt stehe die Gesundheit des Federviehs im Fokus, und dazu gehörten auch gesetzliche Impfpflichten wie etwa gegen die Krankheit Newcastle Disease.

Es sei auffällig, wie viele Menschen sich in Pandemiezeiten in ihren ländlich geprägten Vorgärten Hühner angeschafft haben, berichtet Anton Metzler. Privatpersonen, die Hühnerhaltung als Hobby betreiben, übersehen möglicherweise das Thema Impfen, gibt Anton Metzler zu bedenken. Ein weiteres Problem sei für Halter kleiner Hühnergruppen, an passende Impfstoffmengen zu kommen.

Eine Nachfrage bei Tierärzten in der Region habe ergeben, berichtet Anton Metzler, dass es für Halter kleiner Hühnerscharen praktisch unmöglich sei, an Impfstoffmengen zu kommen, die auf die Anzahl der eigenen Hühner berechnet sind. Zugelassen seien laut Auskunft mehrerer Tierärzte lediglich Impfstoffe, die in Dosen für 1000 Tiere abgegeben werden. Ausgesprochen teuer sei der Impfstoff zwar nicht, aber es stelle sich die Frage, wohin mit den restlichen 90 bis 95 Prozent der Impfstofflösung? Lebende Krankheitskulturen in die Landschaft oder in der Kanalisation zu entsorgen, scheint keine sonderlich gute Idee zu sein, wo es doch bei der Impfung darum gehe, Seuchen zu verhindern.

Der Termin Zur Newcastle-Disease-Impfaktion des Kleintierzuchtvereins C 512 Bonndorf ist eine Anmeldung bis Samstag, 23. April, möglich. Der erste Impftermin ist am Sonntag, 1. Mai, 8 Uhr. Kontakt über Anton Metzler, Rippoldsried 12, Grafenhausen, unter der Telefonnummer 07748/91 96 73 oder per E-Mail (metzler.anton@t-online.de).

Hühner und Puten gegen die Newcastle Krankheit zu impfen, sei auch in nicht-gewerblicher Tierhaltung gesetzlich vorgeschrieben, Hühnerhalter müssten dieser Pflicht also nachkommen, erläutert Anton Metzler. Mehrere Aufrufe des Veterinäramts führten demnach nicht zum gewünschten Erfolg. Deshalb habe sich der Kleintierzuchtverein C 512 Bonndorf als vermittelnde Instanz bereit erklärt, den Impfstoff in kleinen Mengen an private Hühnerhalter gegen einen geringen Kostenbeitrag abzugeben. Die Impfaktion werde der Verein danach alle drei Monate anbieten.

Die Impfung erfolge über das Trinkwasser. Es dürfen nur gesunde Tiere geimpft werden. Den Tieren kann zwei Stunden zuvor oder am Abend das Wasser entzogen werden. Dann wird der Lebendimpfstoff mit dem Trinkwasser in sauberen, putz- und desinfektionsmittelfreien Gefäßen angeboten. Als Faustregel gelte, dass das Wasser nach zwei Stunden vollständig aufgenommen sein sollte. Danach noch vorhandenes Restwasser sei zu entsorgen. Für die Abholung des Impfstoffs sei ein Behältnis wie ein Schraubglas oder eine Flasche, in der Größe 0,5 Liter mitzubringen, erläutert Anton Metzler.

Newcastle sei eine hochansteckende Viruskrankheit, die Hühner und Puten befällt, erläutert Anton Metzler. Die Todesrate erkrankter Tiere beträgt nahezu 100 Prozent. Für den Verbraucher sei die Krankheit nicht gefährlich, Fleisch und Eier können bedenkenlos verzehrt werden, so Metzler. Das Geflügel zeige nach einer Infektion einen drastischen Rückgang der Legeleistung, die Eier werden extrem dünnschalig oder ohne Schale gelegt. Durchfall, hochgradige Apathie, Verweigerung der Futter- und Wasseraufnahme, Atemnot, geschwollene Augenlider und blauverfärbte Kämme können sich im weiteren Verlauf einstellen.

Der hochinfektiöse Erreger, so Anton Metzler, könne von Tier zu Tier übertragen werden, aber auch über unbelebte Überträger wie Fahrzeuge, Mist, Futter oder Transportkisten. Letztlich sei eine Übertragung auch über den Menschen möglich. Nicht zu unterschätzen sei zudem die Gefahr, die von Wildvögeln, Ratten, Mäusen und Insekten ausgehe. Auch diese könnten die atypische Geflügelpest übertragen, wie sie in Fachkreisen auch genannt wird.