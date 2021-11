von Heidi Rombach

Das Interesse war groß, als der Impfbus des Landkreises Waldshut erneut Bonndorf angesteuert hat. Zuvor war er von 9 bis 12 Uhr in Stühlingen verplant. Hier wurde die Terminvorgabe gesprengt, sodass das Trio mit Dr. Georg Picha (Waldshut), Pflegekraft Nicole Blattert (Grimmelshofen) und Ursula Scherer (Landratsamt Waldshut-Tiengen) erst eine Stunde später, gegen 14 Uhr, in Bonndorf seine Zelte aufschlug.

Zum Schluss zählte das Team 128 Personen, die sich in der Stadthalle Bonndorf gegen das Coronavirus impfen ließen. In Stühlingen waren es 89 Personen. Vom Teenager bis zum Rentner reichte die Altersstruktur derjenigen, die sich eine Spritze geben ließen. Möglicherweise bereits mit Blick auf die seit Mittwoch geltende Corona-Warnstufe, die vorschreibt, dass nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen müssen.

Leichte Sorgen

Schon um 12.30 Uhr füllte sich der Parkplatz vor der Stadthalle. Beginn sollte um 13 Uhr sein. Im Inneren hatte Lisa Maier von der Stadtverwaltung alle Hände voll zu tun, um Stühle für die vielen Menschen herbei zu schaffen. Mehr und mehr füllte sich das Foyer und eine leichte Sorge machte sich breit, ob der Impfbus noch Bonndorf ansteuern wird. Außer Bonndorfer Bürgern kamen auch Impfwillige aus der ganzen Region in die Bonndorfer Stadthalle.

Kaum war das Team des Impfbusses eingetroffen, ergab sich ein technisches Problem beim Einloggen ins Internet. Thorsten Lützelschwab aus Bonndorf bot sich umgehend an, technische Hilfe zu leisten, sodass der Computer ans Netz gehen konnte. Überwältigt von den vielen Impfwilligen endete der Termin des Impfbusses in Bonndorf statt um 16 Uhr mit dem letzten Freiwilligen erst kurz vor 18 Uhr.

Die Impflinge

Wie andere wartete auch Doris Bernhart (55 Jahre) aus Bonndorf, die im Laurentiusheim beschäftigt ist, geduldig, um die dritte Impfung zu erhalten. „Besser kann man es nicht haben“, so ihre Einschätzung. Dieser Ansicht war auch der Bonndorfer Heinrich Maier mit seinen 82 Jahren, der die Impfmöglichkeit als gut organisiert beschrieb. Gleicher Meinung war ebenfalls Markus aus Unterbränd, der mit Tochter Fiona (16 Jahre) und Sohn Silas (13 Jahre) gekommen war. Mit im Auto saßen Markus Teuber (42 Jahre) und Sohn Jona (13 Jahre) aus Reiselfingen, die den Vorteil im kurzen Anfahrtsweg zum Impftermin sahen.

Doris Bernhart ließ sich die dritte Impfung gegen Covid-19 verabreichen. Sie schätzte den Termin direkt am Wohnort. | Bild: Heidi Rombach

Die beiden 13-jährigen Buben Jungen sich vollständig überzeugt, die Impfung zu bekommen: „Weil viele Kameraden schon geimpft sind und man viele Vorteile damit genießt. Darunter fallen: Sich nicht mehr testen lassen zu müssen, die 2-G-Regel greift und man darf Sachen machen, was nur Geimpfte können.“ Wie von Dr. Georg Picha zu erfahren war, ist es für ihn als Pensionär seit 27. Januar 2021 ein Vollzeit-Job geworden, Injektionen gegen Corona zu verabreichen. Seit September dieses Jahres impfte er im Impfbus des Landkreises bereits rund 3000 Personen.