Bonndorf vor 4 Stunden

Der Folktreff steht in den Startlöchern und plant derzeit mit seinen Veranstaltungen im April und Mai

Unter dem Motto „Ein FrühJA für die Kleinkunst“ will der Folktreff das bieten, was geht. Die Veranstaltung „Poetry total“ mit Fee Brembeck und Sulaiman Masomi am 17. April steht noch fest im Terminplan, der Auftritt der Medlz ist am Sonntag, 9. Mai, eingeplant.