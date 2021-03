von Martha Weishaar

Schwarzwälder Schinken ist das Kerngeschäft der Fleischwarenfabrik Adler in Bonndorf. Nun hat der Bundesgerichtshof die Marktposition der Schwarzwälder Schinkenhersteller geschwächt. Diese Zeitung fragte bei Marie-Luise Adler, geschäftsführende Gesellschafterin der Adler OHG, nach, ob sich durch diese Gerichtsentscheidung für das Bonndorfer Unternehmen etwas ändert.

Keine Auswirkungen

„Für uns hat dieses Urteil keine Auswirkungen. Wir schnitten unseren Schinken bisher selbst und werden das auch weiterhin so handhaben. Auch für unsere Kunden, die Schinken bereits jetzt selbst schneiden, ändert sich nichts“, sagte Marie-Luise Adler.

Auf Nachfrage erklärte sie die Hintergründe des Verfahrens. Der Herstellungsprozess des Schwarzwälder Schinkens ist seit 1997 mit dem EU-Siegel geschützte geografische Angabe (g.g.A.) spezifiziert. Das bedeutet, Schwarzwälder Schinken muss im Schwarzwald gewürzt, gepökelt, über Tannen- oder Fichtenholz geräuchert und abschließend gereift sein. Bis in die 1990er Jahre wurde Schinken größtenteils am Stück verkauft und erst an der Wursttheke geschnitten. Es war nicht absehbar, dass sich das schon wenige Jahre später ändern würde. Denn inzwischen bevorzugen Kunden Schinken geschnitten und verpackt.

Schwarzwälder Schinken wurde vor Jahrzehnten noch überwiegend am Stück verkauft. Mittlerweile geht er größtenteils geschnitten und verpackt über die Ladentheke. | Bild: Martha Weishaar

Ebenso wenig absehbar war, dass kleine oder mittelgroße Familienunternehmen der Schwarzwälder Schinkenhersteller von national oder international agierenden Fleischwarenherstellern aufgekauft würden. Mit der Übernahme solcher Firmen sicherten sie sich einen Anteil am Geschäft mit dem Schwarzwälder Schinken.

Den Schneide- und Verpackungsprozess konzentrierten die neuen Inhaber allerdings auf ihre Anlagen außerhalb des Schwarzwaldes. Auch der Adler-Schinken wird zum größten Teil in einem zentralen Schneidebetrieb, dem Schinkenhof in Achern, geschnitten und verpackt. Achern gehört geografisch allerdings ebenfalls zum Schwarzwald.

Bundesgerichtshof wird deutlich

Der Schutzverband Schwarzwälder Schinken sah sich aufgrund dieser Entwicklung und zur einfacheren Kontrolle der Echtheit des Schwarzwälder Schinkens im Jahr 2005 gezwungen, den Produktionsprozess des Schneidens und Verpackens zusätzlich in die Definition der geschützten geografischen Angabe aufzunehmen. Dagegen wehrten sich Schinkenhersteller, unter anderem das Schweizer Unternehmen Bell, zu dem eine Schinkenproduktion in Schiltach gehört. Nach 16-jährigem Rechtsstreit hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun in letzter Instanz entschieden, dass Schwarzwälder Schinken nicht im Schwarzwald geschnitten und verpackt sein muss.

Marie-Luise Adler ist der Schutz des Schwarzwälder Schinkens wichtig. „Der Name muss rein bleiben, Kunden müssen sich darauf verlassen können“, machte sie – auch im Hinblick auf internationale Firmenverflechtungen – klar. Engmaschig werden die Schwarzwälder Schinken-Betriebe im Rahmen strenger Audits überprüft.

Dass der Schutz des Schwarzwälder Schinkens ihr so am Herzen liegt, hat seinen Grund. Immerhin hat die 100 Jahre alte Hans Adler OHG Bonndorf die Gründung des Schutzverbandes Schwarzwälder Schinken im Jahr 1989 maßgeblich initiiert. 28 Schwarzwälder Schinkenhersteller schlossen sich damals zusammen. Hans-Jörg Adler, der mittlerweile verstorbene Bruder des Seniorchefs Peter Adler, war der erste Vorsitzende des Schutzverbands. Seither ist nahtlos immer eines der Familienmitglieder im Vorstand des Verbands vertreten, aktuell Marie-Luise Adler ist Vorstandsmitglied für Marketing und Kommunikation.