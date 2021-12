von Stefan Limberger-Andirs

Die Umsetzung der Idee eines Brotlehrpfades vom Lindenbuck bis nach Wellendingen wird vorerst nicht in Angriff genommen. Nach kontroverser Diskussion in einer nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung habe das Gremium dieses Vorhaben als nicht vordringlich eingestuft, gab Bürgermeister Marlon Jost in der jüngsten Ratssitzung bekannt.

Jürgen Friedrich vom Stadtbauamt erläuterte dem Gremium trotzdem nochmals das Projekt, das sich über den Lindenbuck bis zur Blattert-Mühle in Wellendingen ziehen sollte. Es sind demnach verschiedene Stationen mit Erläuterungen zur Landwirtschaft und Getreideerzeugnissen sowie zu Bäckereiprodukten vorgesehen. Ein rund 200 Meter langes Wegstück müsste geschottert werden.

Die Idee eines Brotlehrpfads keimte im Bildungszentrum Bonndorf 2018. Die Pädagogen Christopher Bäuerle, Jutta Schär und Melanie Boll arbeiteten dies federführend aus, suchten den Schulterschluss zum BLHV-Stadtverband Bonndorf und zu Daniel Blattert von der Blattert Mühle.

Das Projekt war in den laufenden kommunalen Haushalt aufgenommen und mit einem Sperrvermerk versehen, dann aber wieder von der Projektliste gestrichen worden. 2019 lag die Kostenschätzung bei 104.000 Euro. Ein Landeszuschuss von rund 60 Prozent war bereits bewilligt, 40 000 Euro hätte die Stadt selbst finanzieren müssen.