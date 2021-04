von Wolfgang Scheu

Der April macht in diesem Jahr wieder einmal, was er will. Aber nicht nur der April ist eigensinnig, auch der Klimawandel ist beharrlich und sorgt unter anderem in der Forstwirtschaft für große Probleme. Sturm- und Käferlöcher in ungeahntem Ausmaß zeugen davon. Was jahrelang wie eine sichere Bank schien, ist plötzlich ungewiss. Die Fachleute sind sich einig: Die Fichte, die stets innerhalb weniger Jahrzehnte sichere Erträge brachte, wird in den mittleren Lagen verschwinden, auch in den Höhenlagen wütet bereits der Borkenkäfer.

Forstunternehmer Lukas Binninger macht den Boden frei für die Pflanzung der Eichen und Buchen am Beseriisweg in Brunnadern. | Bild: Wolfgang Scheu

Die Zentrale Frage lautet: Wie soll der Wald der Zukunft aussehen? Die Waldbesitzer, egal ob Staat, Kommunen oder Privat, werden dabei nicht allein gelassen. So forscht die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg mit Hauptsitz in Freiburg unter anderem nach Alternativbaumarten, die durch bestimmte Eigenschaften wie beispielsweise Trockenstresstoleranz, Anspruchslosigkeit an den Boden und hohe Widerstandsfähigkeit gegen biotische und abiotische Schäden besser an die zu erwartenden Klimaverhältnisse angepasst sind.

Stadtwald der Zukunft Wie er den Zukunftswald im Ganzen sieht für die Gemeinde Bonndorf, wollten wir noch vom Stadtförster wissen. Steffen Wolf setzt auf eine breit gefächerte Palette an Baumarten, „man muss umdenken“, sagt er. In der Vergangenheit waren in der Planung 90 Prozent Nadelholz, das sei heute nicht mehr sinnvoll. Die Fichte werde nach wie vor eine Rolle spielen – die Wirtschaftlichkeit darf er natürlich nicht außer Acht lassen. Daneben ist im Bonndorfer Forst aber Platz für Kiefer, Föhre, Lärche, Eiche, Ahorn, Kirsche, Douglasie und Buche. Steffen Wolf setzt auf heimische Bäume wie die Traubeneiche, die nun in Brunnadern zum Einsatz kommt, aber auch auf Exoten wie die Schwarzkiefer. „Je größer die Mischung, das Mosaik verschiedener Baumarten, desto schwerer tut sich der Schädling, der spezifisch auf bestimmte Sorten oder Arten fixiert ist“, sagt er und fügt an, dass selbst die Schwarzwaldtanne – der Inbegriff des robusten Baumes im Schwarzwald – inzwischen eine eigene Käfersorte hat, die ihr zu Schaffen macht.

Es wird sinnvolle Empfehlungen geben für diese Ergänzungen zu den heimischen Baumarten, ein Patentrezept gibt es aber nicht. Die Voraussetzungen sind komplex und variieren je nach Bodentyp und Lage. Die Entscheidungen müssen von den Fachleuten vor Ort getroffen werden, so etwa auch im Bonndorfer Gemeindewald von Stadtförster Steffen Wolf.

In einem der vielen Sturm- und Käferlöcher waren die städtischen Forstarbeiter bereits im vergangenen Jahr aktiv. Auf der Gemarkung Brunnadern waren sie im vergangenen Herbst eifrig bei der Arbeit. Es wurden 1750 Bäume gepflanzt. In einem zweiten Gang wurde nun in den vergangenen Tagen das Pflanzprojekt am „Beeseriisweg“ beendet. Im Einsatz waren Kräfte von außerhalb, da die Mitarbeiter der Gemeinde andernorts gefragt waren.

Die Folgen des Schneebruchs mussten eiligst beseitigt werden, bevor die ersten Borkenkäfer des Jahres sich ins liegende Holz einnisten. Steffen Wolf hat schon in der Vergangenheit solche Arbeitsspitzen mit dem Forstunternehmen Lukas Binninger bewältigt, er greift gerne auf die Spezialisten aus Fürstenberg zurück. Diese Zeitung hat die zwei „Fremdarbeiter“ Lukas Binninger und Pascal Rosner bei der Pflanzung von weiteren 1250 Bäumen im Bereich Brunnadern besucht.

Pflanzen in Handarbeit

Begleitet vom Motorenlärm war Lukas Binninger damit beschäftigt, mit dem Freischneider den Untergrund vorzubereiten. Währenddessen war Pascal Rosner dabei, das Wurzelwerk der am Waldrand eingeschlagenen Jungbäume fachgerecht zurechtzuschneiden. Mit dem Pflanzsack an der Hüfte ging er dann ans eigentliche Pflanzen. Und zwar in Handarbeit, wie bereits seit Hunderten von Jahren, aber nach neuestem Wissensstand, um den Pflanzen einen guten Wachstumsstart zu gewährleisten. Er macht nicht wie früher einfach einen Schlitz/Querschlag, wonach die Erde hochgeklappt und wieder eingeschwenkt wird. Er schlägt mit der Wiedehopfhaue ein „richtiges“ Loch, in das die Jungpflanze versenkt wird.

Zeichen des Klimawandels

Interessant sind die Baumart, die gepflanzt wird, und die besondere Art und Weise der Pflanzung. „Hätte man vor zehn Jahren auch nur erwähnt, dass man im Bonndorfer Wald an eine aktive Pflanzung von Eichen dachte, dann hätten selbst die Fachleute nur mitleidig mit dem Kopf geschüttelt“, bekennt Stadtförster Wolf. Auch er hätte solchen Plänen keinen Erfolg zugetraut. Die Eiche hat seit fünf Jahren im Bonndorfer Gemeindewald ihren Platz, der Kalkboden in Brunnadern ist ein perfekter Nährboden für diesen Baum.

Ein trauriges Bild für Steffen Wolf im vergangenen Jahr: Sebst in unseren Höhenlagen sind die neu gepflanzten Eichen vertrocknet. | Bild: Wolfgang Scheu

Zu kalt, zu nass ist es bei uns, wäre früher das Urteil gewesen. Doch der Klimawandel ist schnell und im vergangenen Jahr trafen wir Steffen Wolf sogar nicht allzuweit von dieser Stelle entfernt bei einer Eichenpflanzung in der Nähe vom „Krummen Föhrle“, wo es im Gegenteil viel zu trocken und zu warm war, sodass viele der gepflanzten Bäume sogar in der Bonndorfer Höhenlage vertrocknet und verkümmert sind.

Um den Pflanzen die besten Bedingungen mitzugeben, wurden sie jetzt in Brunnadern nicht wie früher üblich in Reihenpflanzung, sondern als Trupp-Pflanzung angelegt, da eine maschinelle Pflanzung von vorn herein aufgrund der Lage und Größe des Geländes nicht angedacht war. Eichentrupp-Pflanzungen werden seit den 1990er Jahren als ökologische und ökonomische Alternativen zur traditionellen Reihenpflanzung, insbesondere nach Sturmwurf, vermehrt für die Bestandsbegründung genutzt.

Die Studie

In einer auf Erhebungen aus Beständen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz basierenden Studie sind erstmals Wachstum und Qualität von derartig begründeten Eichenbeständen umfassend im Rahmen einer Meta-Analyse untersucht worden. Bei der Trupp-Pflanzung handelt es sich um mehr oder weniger gleichmäßig über die Fläche verteilte „Pflanzen-Inseln“.

Die Setzlinge

In diesem Fall bestehen sie aus jeweils 21 Eichenpflanzen und vier Hainbuchen. Zum Schluss kommt die schützende Wuchshülle über die Neupflanze, auch hier mit dem entsprechenden „Know-how“ – in Zukunft erwartet man noch heißere Sommer. Sie schützen vor Wildverbiss, durch Löcher in der Hülle verbessern sich Luftstrom und Luftaustausch, es herrscht ein wachstumsförderndes Mikroklima. Die Hainbuchen (Hagebuchen) als dienende Bäume von kleinerem Wuchs als die Eiche dienen der Schaftpflege (astfreie Entwicklung der Stämme der Eichen). Die Begründungskosten werden zum einen gering gehalten durch die Clusterpflanzung, zwischen den Trupps darf sich Naturverjüngung mit frühsukzessionalen Arten etablieren.

Die Vorteile

Das Wachstum von Eichen aus Trupp-Pflanzungen unterschiedet sich bei den Wachstumsparametern nur unwesentlich von jenen aus den vergleichbaren Reihenaufforstungen. Bei den Qualitätsparametern fanden sich sogar erhöhte Werte für Stammform, Kronenform (signifikant, plus 23 Prozent) und die Anzahl potenzieller Z-Bäume. Diese Zukunftsbäume haben beste Entwicklungsmöglichkeiten.