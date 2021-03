von Martha Weishaar

Mit Silas Kehl stellt die Realschule Bonndorf in diesem Jahr den Kreissieger des Vorlesewettbewerbs. Erst einmal, so erinnert sich eine diensterfahrene Deutschlehrerin an der Schule, brachte es in der Vergangenheit eine Bonndorfer Schülerin zu diesem Erfolg. Es ist also auch für die Realschule selbst eine Besonderheit.

Immerhin gilt es auf Kreisebene, sich gegen Mitstreiter aus sämtlichen Schularten, also auch Gymnasien, zu behaupten. Und zwar nicht allein durch Lesekompetenz, sondern durch das gesamte Auftreten. In diesem Jahr wurde der Kreisentscheid digital ausgetragen. Ansonsten gleicht die Endausscheidung einem Schaulaufen, bei dem selbst kleinste Patzer, etwa hörbares Abgleiten in den Dialekt, abgestraft werden. Für Silas Kehl war all das offenbar kein Problem. Mit seinem Lesetalent ließ er landkreisweit sieben gleichaltrige Mädchen und vier Jungen der sechsten Klassen hinter sich.

Das kann nur gelingen, wenn ein Schüler wirklich viel liest. Ein Hobby, das gemeinhin mehr Mädchen als Jungen pflegen. Für Silas Kehl ist Lesen jedoch alles andere als uncool. Im Durchschnitt liest er alle zwei Wochen mindestens ein Buch. Manchmal braucht es dazu auch nur ein einziges Wochenende und nicht selten gibt es abends Zoff, weil Silas im Bett viel länger liest, als seine Eltern es für gut befinden. Bei einer spannenden Lektüre kann er einfach nicht zwischendrin aufhören. Versierte Leser kennen das. Trotzdem pflegt Silas auch andere Hobbys: Trompete spielen und Joggen oder Radfahren mit Familienhund Charly.

Das Buch

Den Kreiswettbewerb gewann Silas Kehl mit einer Passage aus dem Buch „Der Weltenexpress“ von Anca Sturm. Das hatte er im Dezember für seinen Sieg als Schulbester von der Schulleitung als Belohnung erhalten. „Das Buch ist sehr spannend. Der Mix aus Realität und Erfundenem gefällt mir besonders gut daran“, erklärt der Zwölfjährige seine Wahl. Im Verlauf dieser und der kommenden Woche nimmt er nun an der Endausscheidung im Regierungsbezirk Freiburg teil.

Der Ablauf

Auch dieser wird digital stattfinden. Das heißt: alle Teilnehmer reichen einen Film ein, auf dem sie einen Auszug aus einem selbst gewählten Buch vorlesen. Silas Kehl hat sich noch nicht endgültig entschieden, welches Buch das sein wird. Sein Dilemma ist gleichwohl komfortabel: „Ich habe so viele Lieblingsbücher.“

Unterstützung

Was ihn am meisten beglückt, ist die Tatsache, dass seine Mitschüler sich mit ihm über den Erfolg freuen und ihn auch jetzt aufs Äußerste motivieren. Alle hoffen, dass er es zum Landesentscheid nach Stuttgart und anschließend bis Berlin schafft, wo am Ende alle 16 Landessieger gegeneinander antreten. Denn in die Hauptstadt würden ihn seine Mitschüler gerne begleiten.