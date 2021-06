von Martha Weishaar

Viele mögen es als Glück empfinden, dass nach monatelangem Lockdown endlich wieder Kulturveranstaltungen stattfinden. Die Themenwahl der ersten Literaturveranstaltung in Schloss Bonndorf in dieser Kultursaison konnte also kaum treffender sein, als sich mit „Gedankenspiele über das Glück“ auseinander zu setzen. Paul Jandl las Auszüge aus seinem jüngsten Werk, das eingebettet ist in eine Reihe von Essays des Droschl-Verlages. Unter dem Titel „Kluge Köpfe schreiben über große Worte“ veröffentlichen neben dem aus Wien stammenden Kulturjournalisten drei weitere Schriftstellerinnen und Schriftsteller Gedankenspiele über Neugier, Kompromiss sowie Mut. Weitere Themenbereiche sollen folgen. Glück hat viele Gesichter. Für den einen kann es ein Lottogewinn sein, für den anderen der Partner. „Die eigene Glücksdefinition sollte auf jeden Fall zum jeweiligen Leben passen“, postuliert der inzwischen in Berlin lebende Autor.

Schwarzwald als Glückslandschaft

Den Schwarzwald bezeichnet er als „Glückslandschaft“, verbringt gleich mehrere Tage hier. Dass Reichtum nicht unbedingt dauerhaftes Glück verheißt, beschreibt Paul Jandl am Beispiel eines Kaschmir-Westchen tragenden Ferrarifahrers. „Muss man ihn beneiden?“, fragt er das Publikum. Und gibt selbst die Antwort: „Nein. Wir sollten uns vielmehr mit allen Kräften gegen Reichtum immunisieren.“

Kritischer Blick auf Kirche

Kritisch betrachtet Jandl die Rolle der Kirche, die uns „unser Glück neidet“. Denn ausgerechnet die Todsünden, Völlerei oder Wollust, decken sich mit unseren Vorstellungen von Glück. Am Beispiel des Porsche fahrenden Burgtheaterdirektors erklärt Jandl wiederum Zusammenhänge zwischen Glück und Familie, zitiert dabei Kafka und meint, es sei ein Drama, dass man ewig Sohn bleibt. „Familien bergen eine hohe Erwartung an Glück, sind aber häufig der Ort, in dem das Unglück seinen Lauf nimmt“, stellt er fest. Und spannt den Bogen zu den Erwartungen junger Paare bezüglich Kindern und Eigenheim, welches dann als Scheidungshaus schnellstmöglich und oftmals unter dem tatsächlichen Wert wieder aufgegeben werden muss.

So schnell die 45 Seiten des Büchleins gelesen sind, so kann man sich mit dessen Inhalt doch ausgiebig auseinandersetzen. Im Zwiegespräch hinterfragte Kulturamtsleiterin Susanna Heim Aussagen des Verfassers. Ihrem Beispiel folgten einige Zuhörer, obschon deren Kreis mit einem Dutzend überschaubar war. Es braucht wahrscheinlich ein bisschen Zeit, bis Kulturinteressierte der Pandemie trotzen und sich – getestet, geimpft oder genesen – wieder zu Veranstaltungen wagen. Die Gedankenspiele, welche Paul Jandls Lesung folgten, sind es jedenfalls wert, fortgesetzt zu werden. Wann ist man happy, wann glücklich? Kann man sich die Fähigkeit erwerben, glücklich zu sein? Andere gar dazu bringen, Glück zu empfinden? Ist es bereits Glück, wenn ein Unglück nicht eintrifft? Paul Jandl will alles andere als Ratgeber sein. Vielmehr analysiert er. „Genießen zu können, ist der Anfang vom Glück.

Die Sensibilisierung für den eigenen Lebenslauf lässt erkennen, was Glück sein könnte. Dabei ist das für jeden etwas anderes. Glück ist nicht objektivierbar“, fasst er zusammen. Und mahnt gleichzeitig an, dass Glücksempfinden auch etwas mit Toleranz und der Fähigkeit, Ambivalenzen auszuhalten, zu tun hat. Letztere spiegelt sich übrigens auch in gesellschaftspolitischen Entwicklungen wider, macht er im Hinblick auf narzisstisch radikalisierende Kräfte deutlich. Jandl gibt seinen Zuhörern positive Aussichten mit auf den Heimweg: „Glück ist ein länger anhaltender Zustand, als nur mal eben happy zu sein. Es wandelt sich, ist wie eine Frequenz, die im Leben mitschwingt. Und es liegt vor uns.“