von Martha Weishaar

Herr Schuler, was bedeutet die Verleihung des PSI-Impuls-Preises als Würdigung ihrer Forschung für Sie?

Der PSI-Impuls-Preis ist für mich eine große Überraschung gewesen, mit der ich nicht gerechnet hatte. Meine Betreuer hatten mich erst spät über die Nominierung informiert. Die Auszeichnung meiner Doktor Thesis ist eine große Ehre für mich, da nicht nur meine langjährige Arbeit, sondern auch die Beiträge meiner Kollegen, Praktikanten und Industriepartnern honoriert wurden. Mir wurde sogar ermöglicht, ihn persönlich in Empfang zu nehmen. Meine Reisekosten wurden netterweise vom PSI übernommen.

Zur Person Tobias Schuler (31 Jahre) kommt aus Bonndorf-Tiefental. Nach verschiedenen Studiengängen schloss er 2016 sein Studium mit dem Master of Science in Chemieingenieurwesen ab. Anschließend wechselte er an die ETH Zürich und an das Paul-Scherrer-Institut (PSI) mit dem Ziel, zu promovieren. Er war am PSI als Doktorand im Labor Elektrochemie des Energieforschungsbereichs ENE tätig. Für seine Dissertation erhielt er nun den PSI-Impuls-Preis 2021. Seit März 2021 führt er als Postdoc in Golden Colorado seine Forschung weiter. Derzeit arbeitet er am National Renewable Energy Laboratory (NREL) in den USA, das sich auf erneuerbare Energien fokussiert.

Ist dieser Preis eine Art Wettbewerb?

Für den PSI-Impuls-Preis muss man nominiert werden. Er wird alle zwei bis drei Jahre für Doktorarbeiten verliehen, die am Paul Scherrer Institut durchgeführt werden. Jeder Doktorand kann vorgeschlagen werden. Für mich stehen nicht nur das Erlangen von Wissen und Erforschen von komplexen Themen im Vordergrund, sondern der anwendungsorientierte Wissenstransfer. Dies spiegelt auch den Hauptfokus des Impuls Preises wider. Mein Doktorvater Thomas Schmidt sowie mein Betreuer Felix Büchi haben meine Thesis zu meiner Freude als interessant empfunden und meine Arbeit inklusive externer Gutachten eingereicht.

Geht es dabei um einen Geldpreis, oder hat vielmehr die Auszeichnung als solche Auswirkungen auf Ihre berufliche Zukunft?

Der PSI-Impuls-Preis ist eine prestigeträchtige Auszeichnung für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er ist mit einem kleinen Preisgeld verbunden. Es werden Leistungen gewürdigt, die außerordentliche Erkenntnisse aus dem Bereich der fundamentalen Wissenschaft und industrienahen Anwendungen vereinen. Er ist ein Prädikat, das sowohl die akademische als auch die industrielle Welt positiv zur Kenntnis nehmen. Für mich ergaben sich zeitnah erste Kontaktaufnahmen aus Industrie und Offerten für interessante Arbeitsstellen.

Sie leben seit März in den Vereinigten Staaten. Wer ist dort Ihr derzeitiger Arbeitgeber und in welcher Funktion sind Sie dort tätig?

Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) ist eines von insgesamt 17 US-Regierungsinstituten, das sich insbesondere auf erneuerbare Energien fokussiert. Ich bin dort seit 22. März als Postdoc und Chemieingenieur angestellt und werde aller Voraussicht nach ab kommendem Jahr eine Festanstellung als Research Staff Scientist annehmen.

Planen Sie, irgendwann wieder nach Deutschland oder Europa zurückzukehren?

Auf lange Sicht ist das für mich noch nicht genau abschätzbar. Europa entwickelt sich glücklicherweise zu einem Wasserstoff-Hotspot, der viele Global Player beherbergt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig wieder nach Deutschland beziehungsweise Mitteleuropa zurückzukehren. Generell möchte ich meinem Thema treu bleiben und weiterhin meinen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Technologie leisten. Ich bin davon überzeugt, dass sie das Potenzial aufweist, unsere Welt nachhaltig positiv zu verändern. Leider gibt es im Augenblick nur ganz wenige Möglichkeiten im Hinblick auf adäquate Arbeitsplätze in diesem Bereich im Schwarzwald. Aber vielleicht ändert sich das im Laufe der Jahre.