von Martha Weishaar

Die Vermüllung um Ruhebänke sowie an exponierten Aussichtspunkten in und um Bonndorf herum scheint immer mehr zuzunehmen. Ob dies den durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten oder dem lang anhaltend schönen Wetter zuzuschreiben ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Tatsache ist, dass die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs – und nicht nur diese – ein erhöhtes Müllaufkommen in Bonndorf und Umgebung beobachten.

Die Müllmenge übersteigt das normale Maß

Das bestätigt Bauhofleiter Georg Schanz auf Nachfrage. Dreimal wöchentlich entleeren seine Mitarbeiter momentan die Mülleimer in und um die Kernstadt herum. Dafür sind sie jeweils einen halben Tag lang unterwegs. Die Menge, die sie dort derzeit zusammentragen, übersteige das übliche Maß.

Müllentsorgung im Wald wird angezeigt

Eine illegale Müllablagerung im Wald veranlasste Stadtförster Steffen Wolf vor Kurzem sogar, die Polizei hinzuzuziehen. Jemand hatte beim Langbächleweg eine Autobatterie sowie Autoersatzteile in den Wald geworfen. Auch am Kessellochweg hatte sich wieder einmal jemand seines Bauschutts entledigt. „Darüber kann ich mich nur aufregen. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinge zunehmen. Für manch einen scheint es so etwas wie Gewohnheitsrecht zu sein, Abfälle in den Wald zu werfen. Es wäre gut, wenn Leute, die dergleichen beobachten, das auch anzeigen. Irgendjemand muss das im einen oder anderen Fall doch mitbekommen“, ärgert sich Steffen Wolf.

Viel Müll: Tüten mit Hundekot, Schnapsflaschen, Zigarettenschachteln, Kippen und anderes werden an Bänken hinterlassen. | Bild: Martha Weishaar

Wilde Müllablagerungen regen auch viele Mitbürger auf. Immer mehr Menschen finden sich jedoch allein damit nicht ab, sondern schreiten zur Tat. So auch Irene Behringer. „Ich kann all diesen Müll nicht länger liegen lassen“, sagt sie. „Ich beobachte schon lange, wie den Leuten diesbezüglich jegliche Moral verloren geht. Auch immer mehr Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr dazu, Abfall nicht einfach in die Gegend zu schmeißen“, regt sich die ehemalige Stadträtin auf.

Viel Gift: Zigarettenkippen hinterlassen – so klein sie auch sind – Schadstoffe in erheblichem Ausmaß in der Landschaft. | Bild: Martha Weishaar

„Das Argument, man könne dagegen nichts machen, lasse ich nicht gelten.“ Seit Wochen nimmt Irene Behringer Mülltüte und Handschuhe auf ihre Spaziergänge mit und sammelt ein, was andere wegwerfen. Unzählige Zigarettenkippen ärgern sie besonders. „Die Leute kapieren nicht, wie viel Gift sie damit in die Landschaft werfen.“ Die Liste des Unrats, den sie aufliest, ist lang. Zigarettenschachteln, Chipstüten, Tüten mit Hundekot, Getränkeflaschen, Dosen oder Einweggrills sind einige Beispiele. An einer Ruhebank beim Rundweg um den Galgenbuck brachte sie kürzlich eine handschriftliche Mahnung an Müllsünder an.

Flaschen fliegen bis in die Gärten

Bewohner der Spiegelstraße, die den Platz um eine Ruhebank am Philosophenweg sauber halten, appellieren in ihrer Not ebenfalls mit einem Plakat an die gedankenlosen Zeitgenossen, bitte keinen Müll zu hinterlassen. „Ganz schlimm sind die vielen Zigarettenkippen, aber auch Taschentücher. Manchmal landen leere Flaschen sogar in unseren Gärten“, ärgert sich eine Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung veröffentlicht haben will.

Viel Einsatz: Die Anwohner der Spiegelstraße, die den Bänkle-Platz sauber halten, appellieren, keinen Müll liegen zu lassen. | Bild: Martha Weishaar

In einer konzertierten Aktion gegen die Vermüllung von Stadt und Landschaft vorgehen möchte auch Monika Spitz-Valkoun. Aufgerüttelt durch die Berichterstattung über Vermüllung und unsachgemäße Fütterung des Damwilds von Bernhard Amann in dieser Zeitung konnte die Grünen-Stadträtin inzwischen etliche Mitstreiter dafür gewinnen, sich für eine diesbezügliche Initiative einzubringen. Bernhard Amann lasse es nun auf den Versuch ankommen, das Damwildgehege an der bisherigen Stelle zu belassen.

Es gibt aber auch weitere Frauen und Männer, die Müll einsammeln, wann immer sie in der freien Natur unterwegs sind. Eine Frau aus Wellendingen etwa, die allein entlang des Hinterwiedenwegs noch nie zuvor so viel Unrat eingesammelt hat, wie in den vergangenen Wochen. Oder ein Rentner, der ohne Aufhebens seit Jahren Müll einsammelt, wo immer er unterwegs ist. Sie alle lassen es nicht einfach dabei bewenden, sich über den Müll aufzuregen, sondern leisten ihren Beitrag für eine saubere Umgebung.