von Gudrun Deinzer

Heiß diskutiert wurde noch vor einigen Jahren die Einrichtung öffentlicher Stromtankstellen – kosten sie doch wertvollen Parkraum. Installiert wurden entsprechende Einrichtungen schließlich auf dem Stadthallenparkplatz, wo seither diese beiden Plätze freizuhalten sind. Umso erfreuter ist Bürgermeister Michael Scharf über privatwirtschaftliches Engagement: „Wir sind dankbar um jede Initiative, die diese infrastrukturelle Herausforderung annimmt und damit Zeichen für unsere künftige Mobilität setzt.“ Michael Scharf nahm bei Auto Amann im Bonndorfer Teilort Wellendingen eine neue Schnellladestation in Augenschein.

Damit wies er auch hin auf die erst jüngst von Ministerpräsident Winfried Kretschmann geäußerte Erwartung, dass bis ins Jahr 2035 Fahrzeuge mit reinen Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören sollen. Mehmet Üzümyemez hat das Autohaus im 550-Seelendorf vor zwei Jahren übernommen. Unaufhaltsam ist er seither auf dem Weg in die Neuzeit.

Die neue Stromtankstelle auf seinem Grund hält tatsächlich Vorrichtungen für drei Tanksysteme vor, nämlich für AC-Plugin-Hybrid-Fahrzeuge, für CHAdeMO-Standards und für CCS-Systeme. Damit ist sie für alle derzeitigen E-Mobile und Hybridfahrzeuge tauglich. In nur einer halben Stunde kann im Dorf jedes dieser Fahrzeuge auf ein Level von 80 Prozent geladen werden. Unkompliziert wird die Tankstelle von Ortsfremden gefunden, denn die moderne Schnell-Ladestation ist online angebunden und mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet, so kann auch unkompliziert bargeldlos bezahlt werden.

Ähnlich verhält es sich mit der neuen Schnellladestation am Autohaus Moser in Bonndorf an der Lenzkircher Straße. „Bei uns kann man auch schon Strom tanken, unter dem Dach zwischen Tankstelle und Werkstatt“, so Firmenleiter Achim Moser. Lediglich der Standort werde noch gewechselt. Auch die Firma Messerschmid Energiesysteme im Gewerbegebiet Im Breitenfeld hat schon eine entsprechende Säule auf dem Gelände stehen – noch in diesem Jahr soll sie angeschlossen werden. An dieser können dann EnergieDienst-Kunden mit entsprechender Kundenkarte tanken. Das Unternehmen Messerschmid hält allerdings noch eine weitere Besonderheit der Neuzeit vor, nämlich ein Carsharing-Auto der Energiedienstgruppe, das man buchen kann, sobald die entsprechende Technik installiert ist.

Nachfrage nach E-Autos steigt

Seit der Schmidt‘s Markt seinen Umbau abgeschlossen hat, kann schließlich auch dort die Einkaufszeit auf zwei Parkplätzen zum Stromtanken genutzt werden. Wie man sieht, findet das immer häufiger statt. Der Trend ist freilich auch der Grund für Geschäftsleute der Branche, Stromtankstellen vorzuhalten. „Wir spüren deutlich, dass die Nachfrage nach Hybrid- und Elektrofahrzeugen kontinuierlich steigt“, so Mehmet Üzümyemez, geschäftsführender Eigentümer des Autohauses Amann, weshalb dort auch die rund 40.000 Euro Gesamtkosten investiert wurden.

„Wir werden künftig sicher mehr wichtige Parkplätze für Stromtankstellen freihalten müssen, umso besser ist es, wenn das auch im nicht-öffentlichen Raum möglich ist“, so Michael Scharf. Potenzial dafür sei vorhanden. Die erste Ladestation für E-Fahrzeuge wurde vor vielen Jahren auf dem Betriebsgelände der Hectronic GmbH in der Allmendstraße installiert. Diese ist inzwischen einer anderen gewichen und wird für Betriebsfahrzeuge genutzt und steht Mitarbeitern zur Verfügung.

Aber auch beim Unternehmen Hectronic GmbH zeigt man sich offen. „Wir beobachten die Frequentierung und scheuen uns auch nicht davor, bei Bedarf, nachzurüsten“, erläuterte Geschäftsführer Eckhard Fechtig.