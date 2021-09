von Friedbert Zapf

Viele Gesteine des Südwestens sind in der Wutachschlucht zu finden. Das Faszinierende dabei ist, dass sie so dicht beieinander liegen, dass man sie wandernd entdecken kann. In dieser Serie haben wir bereits Granit und Gneis in der Lotenbachklamm vorgestellt, die vor 330 Millionen Jahren entstanden sind. Was dann erdgeschichtlich weiter geschah, erfahren die Wanderer auf der weiteren Route von der Schattenmühle wutachabwärts.

Funde von Saurier-Fossilien

Vor 250 Millionen Jahren förderten große Flusssysteme von weither Sand und Ton herbei und lagerten diese Sedimente sechs Millionen Jahre lang auf dem Grundgebirge aus Gneis und Granit ab. Die Höhe dieser Ablagerung beträgt im Wutachgebiet 30 Meter. Die rötlichen Sedimente verdichteten sich schließlich zu Stein – dem Buntsandstein. Als dieses Gestein entstand, lebten die ersten Saurier. Unweit der Wutachschlucht wurden im Buntsandstein im Jahr 1989 tatsächlich auch Saurier-Fossilien gefunden.

Eine Viertelstunde zu Fuß unterhalb der Schattenmühle steht ein sieben Meter hoher Sandsteinturm. Das Gestein ist im Vergleich zu Gneis und Granit relativ weich, sodass ein Wanderer dort sogar seine Initialen eingeritzt hat. Ein heruntergebrochener Buntsandsteinquader lässt erahnen, dass sich dieses Gestein gut zum Bauen verwenden lässt. Das Freiburger Münster wurde beispielsweise aus Buntsandstein errichtet. Plattensandstein nennt sich diese Formation. Die Sandsteinplatten, die der Schwarzwaldverein auf den Wanderweg gelegt hat, rechtfertigen diesen Namen.

Die Buntsandsteinwand unterhalb der Schattenmühle ist in einem heißen Erdzeitalter entstanden. Im unteren Drittel ist ein fossiler Bodenhorizont zu sehen. | Bild: Friedbert Zapf

Es schließt sich eine etwa 100 Meter lange, haushohe Buntsandsteinwand an, in der eine gebleichte, violett gefärbte Schicht auffällt. Die Erklärung dafür: Die sechs Millionen Jahre dauernde Sandsteinbildung erfolgte in einem wüstenhaften heißen Erdzeitalter. Dabei trockneten die Flüsse schon einmal einige Tausend Jahre lang aus, und die Ablagerung des roten Sandes kam zum Erliegen. Dann setzte die Verwitterung ein, und eine Bodenbildung begann. Das Ergebnis ist dieser gebleichte, violette fossile Bodenhorizont. Bei der neuerlichen Überflutung wurde darauf wieder roter Sand abgelagert.

Die Buntsandsteinwand läuft zur Wiese hin aus. Kurz davor finden die Wanderer zwischen dem roten Sandstein ein unregelmäßiges graues Band, den Karneol-Horizont. Auch hier handelt es sich um eine ehemalige Bodenbildung, die allerdings unter extremen Wüstenbedingungen erfolgte. In der Hitze stiegen mineralisierte Bodenlösungen auf, kalkige Krusten und kieselige Konkretionen wurden ausgeschieden – auch der fleischfarbene Karneol, ein Schmuckstein, den man früher als Halbedelstein bezeichnete.

Beweglicher Untergrund

Der Buntsandstein wurde schon in der vorigen Folge dieser Serie als aufliegender Deckel auf den Gneisen und Graniten der Lotenbachklamm vorgestellt – und im Zusammenhang mit dem Abrutschen der Landesstraße 170. Wie jetzt bekannt ist, erfolgte die Bildung des Buntsandsteins unregelmäßig. Mal kam viel Wasser, mal weniger, mal schafften die Flüsse groben roten Sand herbei, mal feinstes Tonmaterial, das schichtweise abgelagert wurde. Und gerade diese Tonschichten des Buntsandsteins, die bei Wasserzutritt aufquellen und wie Rutschbahnen wirken, werden der Straße durch die Schlucht immer wieder zum Verhängnis, sodass es Abbrüche und Rutschungen gibt.