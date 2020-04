von Stefan Limberger-Andris

Das Rathaus Bonndorf ist personell wieder voll besetzt. Dies bestätigte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage. Einige Wochen hatte die Verwaltung wegen der Coronavirus-Gefahr die Rathausmitarbeiter bewusst in zwei Einheiten getrennt – die Hälfte der Mitarbeiter arbeitete im Home-Office, die andere im Verwaltungsgebäude. Ziel war es, die Handlungsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten.

Abstandsregeln eingehalten

Maximal zwei Personen dürfen nun in einem Zimmer arbeiten, erläuterte Harald Heini. So könne ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Kollegen eingehalten werden. Zudem habe man das Personal auf sämtliche verfügbaren Zimmer verteilt, soweit dies möglich gewesen sei. Auf das verpflichtende Tragen eines Mundschutzes verzichte man bislang. Es sei jedem freigestellt, dies zu tun, so Harald Heini. Der öffentliche Kundenverkehr sei eingeschränkt möglich. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerservices beraten weiterhin Kunden – gesichert durch eine Plexiglasscheibe und unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes.

Der Zugang zur Verwaltung in den beiden oberen Stockwerken des Rathauses ist bedingt möglich. Bürger finden sich zunächst vor verschlossener Glasfront, eine der beiden Türen ist zwar geöffnet, jedoch durch einen Tisch mit aufgesetzter Plexiglasscheibe versperrt. Der Aufforderung „Stop – Bitte klingeln“ sollte man durch die Benutzung einer Handglocke nachkommen, wenn man Einlass begehrt. Ein Rathausmitarbeiter erkundigt sich dann, was der Gast möchte und schließt gegebenenfalls die zweite Tür auf.